Door Julian Huijbregts, dinsdag 13 juni 2017

Apple-ceo Tim Cook heeft in een video-interview met Bloomberg bevestigd dat het bedrijf werkt aan autonome systemen die zelfrijdende auto's mogelijk moeten maken. Concrete details over auto's geeft Apple nog niet.

"We focussen ons op autonome systemen, zelfrijdende auto's zijn daarvoor een duidelijk doel", zegt Tim Cook tegen Bloomberg. Volgens de Apple-ceo is het maken van systemen voor autonome auto's een van de grootste uitdagingen als het gaat om kunstmatige intelligentie. Hij spreekt over 'de moeder aller ai-projecten'.

Op productniveau wil Cook nog geen informatie geven, maar hij zegt dat de achterliggende techniek erg belangrijk is voor Apple. De Apple-ceo benadrukt dat de auto-industrie diverse grote veranderingen doormaakt. Niet alleen autonoom rijden, maar ook geheel elektrisch rijden is volgens Cook een 'prachtige ervaring'. Ook noemt hij ride sharing als een belangrijke verandering.

Het is al jarenlang bekend dat Apple werkt aan technologie voor zelfrijdende auto's. Officieel maakte de fabrikant uit Cupertino daar eerder echter nog niets over bekend. In april kreeg de iPhone-maker een vergunning voor het testen van zelfrijdende auto's in Californië. Vorig jaar berichtte een Duitse krant dat Apple van plan zou zijn om zelfrijdende auto's via een carsharingdienst aan te gaan bieden.

Volgens Bloomberg was Apple aanvankelijk van plan om een eigen auto te maken, maar werd eind vorig jaar besloten dat niet te doen en de focus te verleggen naar het maken van achterliggende systemen voor zelfrijdende auto's. De iPhone-maker zou voor 'Project Titan' duizend mensen hebben aangenomen, nadat in 2014 het plan werd opgevat om met een zelfrijdende auto te komen. Door de veranderde plannen zouden weer honderden mensen zijn ontslagen.