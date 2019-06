Apple neemt bedrijf Drive.ai over voor technologie inzake zelfrijdende auto's

Apple heeft Drive.ai overgenomen, een startup gespecialiseerd in autonoom rijden. Enkele weken geleden kwamen er al geluiden naar buiten dat Apple bezig was om Drive.ai over te nemen en dat heeft het bedrijf uit Cupertino inmiddels aan Axios bevestigd.

Axios meldt dat Apple als onderdeel van de overname meerdere dozijnen aan technici van Drive.ai in dienst neemt. De website stelt dat Drive.ai met meerdere overnamekandidaten in gesprek was. Volgens bronnen van Axios neemt Apple ook de autonoom rijdende auto's van het bedrijf over, naast een aantal andere zaken.

Het is onbekend hoeveel geld er met de overname is gemoeid, maar dat zou volgens Axios lager liggen dan de 77 miljoen dollar die Drive.ai eerder aan risicokapitaal heeft aangetrokken; de startup werd daarmee in 2017 op 200 miljoen dollar gewaardeerd, maar het overnamebedrag ligt daar dus waarschijnlijk ver onder.

Drive.ai is een noodlijdend bedrijf dat zich volgens The Information in februari in de etalage zette voor eventuele overnamekandidaten. De San Francisco Chronicle meldt dat Drive.ai rond het moment van het bekend worden van de overname nog aan overheidsfunctionarissen heeft laten weten dat het vrijdag 90 medewerkers zou ontslaan.

Het bedrijf Drive.ai zet geautomatiseerde shuttlebusjes in Texas in, waarbij op vaste routes geen chauffeurs meerijden. Het gaat om aangepaste Nissan NV200's. Drive.ai werd opgericht door in machine learning gespecialiseerde onderzoekers van de Stanford-universiteit.

Het is onduidelijk wat Apple precies van Drive.ai overneemt en hoe de kennis, technologie en mensen van de startup door Apple worden ingezet. CNBC berichtte in januari dat Apple meer dan tweehonderd medewerkers had geloosd bij Project Titan, het geheimzinnige project van Apple waarbij er aan autonome voertuigen zou worden gewerkt. Wellicht dat de medewerkers van Drive.ai zich nu voegen bij dit project van Apple.