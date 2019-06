MediaTek kondigt Helio P65-soc met twee A75-cores aan

MediaTek heeft de Helio P65 aangekondigd. Deze octacore beschikt over twee A75-cores en is met name bedoeld voor midrangesmartphones. De soc biedt geen grote verbeteringen ten opzichte van de bestaande Helio P70 en P60.

De MediaTek Helio P65 beschikt over twee krachtige A75-cores die op maximaal 2GHz draaien en zes zuinigere A55-varianten. De P60 heeft bijvoorbeeld nog een big.Little-configuratie met vier A73-cores die op maximaal 2GHz draaien en vier zuinigere A53-kernen. De A75 zou volgens ARM gemiddeld zo'n 22 procent sneller dan de A73 moeten zijn.

Op grafisch gebied beschikt de P65 over de Mali G52 2EEMC2. Deze gpu is minder snel dan de hoger gepositioneerde Mali-G72 die bijvoorbeeld in de P60 zit. Dat betekent dat smartphones die met de Helio P65-soc zijn uitgerust bij 3d-applicaties waarschijnlijk minder hogere prestaties zullen neerzetten. Ondersteuning voor het opnemen van 4k-video's is niet aanwezig. In tegenstelling tot de P60 en P70 ontbreekt ook ondersteuning voor dual channel-geheugen en ufs-opslag; er is wel ondersteuning voor emmc 5.1.

MediaTek benadruk bij de presentatie van de P65 vooral de prestaties op het vlak van kunstmatige intelligentie; het bedrijf claimt dat de nieuwe soc door een verbeterde npu hierbij twee keer zo snel is als socs van de vorige generatie en tot dertig procent sneller dan directe concurrenten bij ai-gerelateerde camerafuncties zoals het herkennen van objecten of scènes. De ai-accelerator werkt met MediaTeks Neuropilot-sdk en Android Neural Networks-api.

De fabrikant meldt bij de onthulling van de Helio P65 niets over het productieprocédé, maar omdat bijvoorbeeld de P60 en de P70 worden gemaakt met een 12nm-procédé, geld dat waarschijnlijk ook voor de nieuwe P65.