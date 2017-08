'Apple experimenteerde met balvormige wielen voor eigen auto'

Medewerkers van Apple die werken aan de ontwikkeling van een zelfrijdende auto, hebben tegenover The New York Times diverse details naar buiten gebracht. Apple zou gepoogd hebben om het wiel opnieuw uit te vinden door balvormige wielen te gebruiken.

De experimentele wielen moeten zijwaartse bewegingen makkelijker maken. Hoe ver Apple met de techniek was, is niet duidelijk, maar het blijkt een van de experimenten te zijn die het bedrijf in de afgelopen jaren uitvoerde, toen het nog de ambitie had om een eigen auto te ontwerpen.

Het is een van de details die vijf Apple-medewerkers vertellen tegenover The New York Times. Volgens de Amerikaanse krant hebben ze meegewerkt aan het artikel onder de voorwaarde van anonimiteit. Eigenlijk mogen ze zich niet uitlaten over hun betrokkenheid bij het project. De vijf maken deel uit van het team dat de codenaam Titan draagt.

Het project kwam in de problemen vanwege de grootte en het gebrek aan een duidelijke visie, stellen de vijf medewerkers. Leden van het team klaagden over veranderende prioriteiten en onrealistische deadlines. Ook zou Apple al begonnen zijn aan de ontwikkeling van een besturingssysteem met de naam CarOS, terwijl er nog een debat gaande was over de vraag of dit in Apples eigen programmeertaal Swift of in de industriestandaard C++ geprogrammeerd zou moeten worden.

Er was binnen Apple onenigheid over de vraag of er een volledig autonome auto moest worden ontwikkeld, of een semiautonoom model, waarbij de bestuurder ook zelf kan sturen. Steve Zadesky, die aanvankelijk de leiding had over het project, zou een semiautonoom model prefereren, terwijl hoofdontwerper Jonathan Ive juist een volledig autonoom model zou nastreven. Vorig jaar heeft Apple de plannen voor het Titan-project omgegooid en Bob Mansfield de leiding gegeven. Hij zette de plannen voor een eigen auto in de ijskast en ontsloeg een deel van het personeel.

De betrokkenen zeggen dat Apple op dit moment tests uitvoert met een zelf rijdend shuttlebusje dat werknemers vervoert tussen twee gebouwen van het bedrijf. Vermoedelijk gaat het om een bestaande auto die is uitgerust met techniek van Apple voor autonoom rijden. Dat illustreert de veranderingen die het Titan-project heeft doorgemaakt.

Het Titan-project begon in 2014 en vele Apple-veteranen werden ingezet. Daarnaast werden tal van specialisten ingehuurd om een eigen auto te ontwikkelen. Aanvankelijk werden daarbij veel verschillende opties overwogen. Zo werd gekeken naar gemotoriseerde deuren en naar een interieur zonder stuurwiel of pedalen. Ook werkte het team aan het integreren van augmented-realitymogelijkheden in displays. Verder onderzocht het Titan-team het gebruik van lidar en de mogelijkheid om de techniek onopvallend weg te werken in het ontwerp van een auto.

In juni bevestigde Apple-ceo Tim Cook voor het eerst in het openbaar dat het bedrijf werkt aan technologie voor zelfrijdende auto's. De ceo liet daarbij duidelijk doorschemeren dat Apple niet aan een eigen auto werkt, maar techniek wil leveren aan automakers. Tim Cook stelde dat het maken van systemen voor autonome auto's een van de grootste uitdagingen is als het gaat om kunstmatige intelligentie. Hij sprak over 'de moeder aller ai-projecten'.