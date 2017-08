Elon Musk toont eerste foto van functioneel SpaceX-ruimtepak

Elon Musk heeft een eerste foto getoond van een ruimtepak dat door SpaceX wordt ontwikkeld. Volgens de ceo van het ruimtevaartbedrijf is het pak functioneel en worden er momenteel tests mee gedaan. Het pak wordt ontwikkeld voor bemande vluchten van de NASA.

In zijn bericht op Instagram benadrukt Musk dat het geen mock-up is en dat het pak is getest in een vacuüm. Momenteel worden veiligheidstests uitgevoerd en tests met landingen op zee. Musk stelt dat het 'ontzettend moeilijk' was om een balans te vinden tussen de esthetiek van het pak en de functionaliteit. Waarom het uiterlijk van het pak belangrijk is, zegt de SpaceX-topman niet.

Zondag maakte Elon Musk al in een tweet bekend dat hij foto's van het ruimtepak zou vrijgeven. Voorlopig heeft hij één foto online gezet. In de tweet zegt hij dat het om het ruimtepak gaat dat ontwikkeld wordt voor het commerciële ruimteprogramma van de NASA. Binnen dat programma werkt de NASA samen met commerciële partijen voor het uitvoeren van bemande vluchten. SpaceX is van plan om die met zijn Dragon-capsule uit te gaan voeren. Het gepresenteerde pak zal gedragen worden door de astronauten die de ruimte in worden geschoten met deze capsule.

SpaceX-concurrent Boeing presenteerde begin dit jaar al zijn ruimtepak. Dat pak zou gedragen moeten worden door astronauten die met CST-100 Starliner van het luchtvaartbedrijf de ruimte in gaan. Het zal nog een aantal jaren duren voordat de commerciële bemande ruimtevluchten daadwerkelijk zullen plaatsvinden. De eerste tests met bemande vluchten van Boeing en SpaceX moeten in de loop van volgend jaar gehouden worden.

Ruimtepak van SpaceX (links) en Boeing