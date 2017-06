Door Joris Jansen, dinsdag 13 juni 2017 14:35, 15 reacties • Feedback

Ubisoft heeft op de E3-gamebeurs in Los Angeles nieuwe downloadcontent voor de extreme-sportsgame Steep aangekondigd. Steep: Road to the Olympics staat in het teken van de Olympische Winterspelen van 2018.

Road to the Olympics is een uitbreidingspakket dat nieuwe gebieden toevoegt. Spelers kunnen in de dlc ook extreme sporten uitoefenen in gebieden in Japan en Zuid-Korea. Ook zal de uitbreiding verschillende nieuwe officiële Olympische sportdisciplines bevatten, waaronder ski- en snowboardonderdelen, zoals de Super G, de afdaling, de reuzenslalom, slopestyle, halfpipe en big air.

Steep is een openwereldgame waarin spelers diverse extreme sporten kunnen uitoefenen op besneeuwde bergtoppen in de Alpen en in Alaska. In dit gebied kunnen spelers onder andere sporten beoefenen zoals snowboarden, skiën, skydiven, paragliden en vliegen met een wingsuit. Spelers hebben de mogelijkheid het derdepersoonsperspectief te verlaten en flink uit te zoomen, om zo de bergtoppen en de omgeving te kunnen bekijken, een route te bepalen en eventuele afdalingen te schatten.

In Steep kunnen spelers elkaar uitdagen en challenges uitvoeren tegen elkaar of gezamenlijk een extreme sport uitoefenen. Stunts kunnen opgenomen worden om deze later te delen of om anderen uit te dagen deze te overtreffen.

De uitbreiding voor Steep komt eind dit jaar op 5 december uit voor de pc, PlayStation 4 en Xbox One. Daarmee komt de dlc twee maanden voor het begin van de Olympische Winterspelen 2018 op de markt. Deze Spelen gaan op 9 februari van start in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang.

Teaser van Steep: Road to the Olympics

Gameplaybeelden uit de originele game Steep