Door Mark Hendrikman, dinsdag 31 januari 2017 16:09, 77 reacties • Feedback

De Xbox One krijgt in de toekomst mogelijk ondersteuning voor muisinvoer. Dat heeft Xbox-baas Phil Spencer gemeld. Ondersteuning voor invoer van usb-toetsenborden is er al. Het gebruik van muis en toetsenbord bij de Xbox One zou van grote invloed kunnen zijn op gameplay.

Phil Spencer bespreekt de mogelijkheid in reactie op een vraag van een fan, die de toevoeging graag zou zien zodat hij deze kan gebruiken bij de aankomende rts-game Halo Wars 2. Spencer zegt dat de functie niet ten tijde van de release van dat spel aanwezig zal zijn. "Maar dit is ondersteuning die we graag zouden toevoegen zodra het naar het Xbox-platform komt", zegt hij.

Op het moment is het technisch gezien wel mogelijk om de invoer van een Xbox One-controller na te bootsen met een muis en toetsenbord, maar daar zijn dan wel onofficiële adapters voor nodig. Deze werken vaak niet vlekkeloos, aangezien de invoer van een muis vertaald moet worden naar de invoer van een joystick, die wezenlijk anders van aard is.

De concurrerende PlayStation 4 heeft al een dergelijke functionaliteit, maar deze is beperkt tot tot een keyboard en muis van Hori, die deze onder licentie van Sony produceert. Ook voor de PlayStation zijn onofficiële adapters beschikbaar om andere muizen en toetsenborden te ondersteunen.