Microsoft voegt experimentele ondersteuning voor muis toe op Xbox One

Een bŤtaversie van de Xbox One-software heeft ondersteuning voor gebruik met de muis. Invoer met de muis is mogelijk met Minecraft, zo blijkt uit de eerste ervaringen. Microsoft heeft eerder al laten weten dat niet alle games muisondersteuning zullen krijgen.

Jez Corden van Windows Central merkte de muisondersteuning op na een update van de Xbox One-software binnen het Xbox Insider-programma, dat Microsoft gebruikt om vroege builds van zijn besturingssysteem te testen. Uit de eerste ervaringen blijkt dat er nogal wat inputlag optreedt bij gebruik, waardoor er waarschijnlijk nog de nodige verbeteringen nodig zijn.

De muis kan als invoer worden gebruikt in Minecraft, zo stelt Corden. Ondersteuning voor de muis kan aangezet worden in het optiemenu. De gebruiker hoeft dan alleen nog maar een muis aan te sluiten via usb. Dat muisondersteuning aan en uit kan worden gezet heeft waarschijnlijk met het competitieve element te maken; Microsoft heeft eerder al laten weten geen controllergebruikers tegen muisgebruikers te willen laten spelen.

Eerder dit jaar bleek al dat er mogelijk ondersteuning voor de muis zou komen. Dat heeft Xbox-baas Phil Spencer laten weten. Ondersteuning voor invoer met usb-toetsenborden is er al.