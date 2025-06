Gerucht: volgende Xbox-console wordt 'referentieapparaat' voor andere oem's

Microsoft maakt van de volgende Xbox-console een 'referentieapparaat'. Dat schrijft Jez Corden van Windows Central. Hierdoor zouden andere fabrikanten hun eigen versie van de Xbox-console mogen uitbrengen.

Jez Corden schrijft op X dat de volgende Xbox een 'Windows-inslag' gaat krijgen en een referentieontwerp wordt voor andere fabrikanten. Die zouden op basis van Microsofts ontwerp hun eigen apparaten kunnen maken, net zoals dat de Surface Pro 11 een referentieontwerp is voor AI-pc's, aldus Corden.

De Windows Central-redacteur zegt dat de apparaten die andere fabrikanten gaan maken 'hoogstwaarschijnlijk' vergelijkbaar zijn met met de gaminghandheld Asus ROG Ally. Mogelijk houdt dan in dat andere fabrikanten Xbox-handhelds mogen ontwikkelen gebaseerd op het referentieontwerp van Microsoft.

Het is niet duidelijk waar Corden deze informatie vandaan haalt. Wel brengt hij vaker geruchten over de Xbox op basis van anonieme bronnen. Zo liet hij in 2018 weten dat de opvolger van de Xbox One bestaat uit twee versies, waaronder een minder krachtige console. Dat bleek te kloppen, want in 2020 verschenen de Xbox Series X en minder krachtige Xbox Series S.

Update: het bericht op X is inmiddels verwijderd. Het is niet duidelijk wat daar de reden van is.