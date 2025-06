Gerucht: id Software toont DOOM: The Dark Ages op Xbox Games Showcase

Ontwikkelaar id Software zal tijdens de aankomende Xbox Games Showcase een nieuwe game uit de DOOM-franchise tonen. Dat bevestigt gamejournalist Tom Henderson. Het spel heet volgens Henderson DOOM: The Dark Ages.

Henderson schrijft op Insider Gaming dat er elementen van een middeleeuwse spelwereld in de first-person shooter zullen zitten. Welke elementen precies, is echter niet duidelijk. De game zou al minstens vier jaar in ontwikkeling zijn. Henderson bevestigt hiermee een eerdere hint van The Verge-journalist Tom Warren. Die had vorige maand aangegeven dat er tijdens de eerstvolgende Xbox Games Showcase nieuwe info over een nieuwe DOOM-game zal worden gegeven.

Microsoft houdt op 9 juni een Xbox Games Showcase-evenement via een livestream. Daarna volgt een evenement, vermoedelijk gewijd aan Call of Duty. Het evenement gaat op 19.00 uur Nederlandse tijd van start.