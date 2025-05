Xbox Cloud Gaming ondersteunt nu muis en toetsenbord in bepaalde games

Gebruikers van Xbox Cloud Gaming kunnen voortaan ook hun muis en toetsenbord gebruiken in bepaalde games. De optie werd in maart al als bètafunctie uitgerold naar Xbox Insiders, maar komt nu naar alle spelers.

De optie om met muis en toetsenbord te spelen komt in eerste instantie alleen naar Chrome en Edge. Later deze maand wordt het ook mogelijk om met muis en toetsenbord te gamen in de Xbox-app op pc.

Ook is de ondersteuning niet voor alle games beschikbaar. 25 games kunnen voortaan met muis en toetsenbord gespeeld worden, meldt Microsoft in een aankondiging. Het gaat onder meer om Halo Infinite, Sea of Thieves, Doom 64 en High on Life. Ook Fortnite biedt deze ondersteuning, maar alleen in de browser.