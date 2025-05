Nieuwe iPad Pro kan beter tegen buigen bij duurzaamheidstests dan voorganger

De nieuwe iPad Pro is volgens Apple het dunste model ooit. Toch blijkt het apparaat vrij goed bestand te zijn tegen extreme druk. Uit duurzaamheidstests van JerryRigEverything en AppleTrack blijkt dat het apparaat bij buigingen wel breekt, maar minder snel dan zijn voorganger.

JerryRigEverything probeert de 13-inch iPad Pro op verschillende manieren te buigen. Wanneer het apparaat vanaf de achterzijde en in horizontale oriëntatie gebogen wordt, gaat het niet kapot. De iPad blijft op een gegeven moment wel in licht gebogen vorm staan, maar alle hardware blijft verder intact. Buigen van de voorkant blijkt iets minder succesvol; bij deze test schiet het scherm in een hoek los. Maar alle hardware blijft werken en het scherm zelf breekt niet.

De iPad Pro blijkt minder goed bestand tegen buigen in verticale oriëntatie. Bij deze test zorgt de achterzijde van de USB-poort onderaan het apparaat voor spanning op de glasplaat, waardoor deze breekt. Ook AppleTrack ziet dat het apparaat breekt bij buigen in verticale oriëntatie, al merkt hij op dat de aluminium rand eerder breekt dan het daadwerkelijke scherm.

Ook bij AppleTrack blijkt de M4 iPad Pro goed tegen horizontale buigingen te kunnen. Zij voeren dezelfde test ook uit bij de M2 iPad Pro, het vorige model, die er slechter uitkomt. Bij deze iPad ontstaat er een buiging in de hoek, vlak bij de camera's. Het nieuwe M4-model buigt ook wel enigszins, maar minder dan zijn voorganger.

De nieuwe iPad Pro is sinds 15 mei verkrijgbaar vanaf 1219 euro. Tweakers schreef eerder al een preview over de iPad Pro en de nieuwe iPad Air.