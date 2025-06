Bloomberg: Apple maakt TV+-app voor Android-telefoons

Apple brengt zijn Apple TV+dienst mogelijk naar Android-telefoons en -tablets. Het bedrijf heeft een vacature uitgezet voor een Android-engineer, die wil werken aan een app 'die door miljoenen gebruikt wordt om naar tv en sport te kijken'.

De vacature werd opgemerkt door Bloomberg. Apple TV+ is al wel beschikbaar op andere Android-apparaten, zoals de Chromecast met Google TV en op smart-tv's die Android draaien, maar heeft nog geen ondersteuning voor Android-telefoons en -tablets. Waarschijnlijk hoopt Apple meer nieuwe gebruikers te krijgen voor zijn TV+-dienst door die ook daar beschikbaar te maken.

Het is ongebruikelijk voor Apple om apps voor andere besturingssystemen te maken. Slechts een klein aantal van Apple's apps, waaronder Apple Music, Beats en Move to iOS, zijn nu voor Android beschikbaar. Wanneer de TV+-app beschikbaar wordt voor Android-telefoons, is niet duidelijk.