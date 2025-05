iPad Air (2024) en iPad Pro (2024) Preview

Apple introduceerde deze week de iPad Air en iPad Pro. De geruchtenmolen draaide al op volle toeren, maar Apple wist ons hier en daar toch te verrassen. De fabrikant brengt dit jaar zowel de iPad Air als de iPad Pro uit in twee maten: 11 inch en 13 inch.

Het eerste dat mij direct opvalt, vooral bij de iPad Pro, is de dikte. Apple heeft gemeld dat het de dunste iPads ooit zijn. De 11-inchversie van de iPad Pro is 5,3mm dik. Het grote model is in plaats van 12,9 inch nu 13 inch groot, en 5,1mm dik. De tablets voelen lekker licht aan, maar zeker niet minder stevig. De behuizing is van gerecycled aluminium en lijkt niet anders aan te voelen dan de vorige generatie.

Een ander punt dat opvalt, is de plaatsing van de camera aan de voorzijde. Die zit niet langer aan de korte zijde van de tablet, maar aan de lange zijde. Dit is in mijn ogen een welkome verandering. Zeker als je de tablet voor productiviteitsdoeleinden gebruikt, is het een fijne aanpassing. De camera’s aan de achterkant zijn ook gewijzigd. De ultragroothoekcamera is verdwenen bij de iPad Pro; hij heeft plaatsgemaakt voor een True Tone Flash. Apple zegt hiervoor te hebben gekozen om het inscannen van documenten met de camera makkelijker en duidelijker te maken.

Als de tablet is verbonden met het Magic Keyboard-accessoire, voelt en oogt de camerapositie veel natuurlijker. Mooie toevoegingen aan het Magic Keyboard zijn een extra rij functietoetsen en een groter trackpad. Daarnaast is de binnenkant gemaakt van aluminium, en de trackpad van glas. Hierdoor ogen en voelen de iPads nog iets meer aan als laptops. Mocht je overigens het oudere Magic Keyboard hebben liggen, dan kan je het niet gebruiken op de nieuwe iPad Pro. Dat is iets om rekening mee te houden.

Het scherm van de iPad Pro heeft ook een flinke upgrade gekregen. Beide modellen zijn voorzien van een speciaal dubbellaags oledscherm waarbij twee panelen op elkaar zijn gestapeld. Dit nieuwe scherm noemt Apple Ultra Retina XDR. De opbouw ervan moet zorgen voor een hogere helderheid. Apple stelt dat het scherm een maximale helderheid van 1000cd/m² moet halen, en dat dit bij hdr-beelden oploopt tot 1600cd/m². Bij wat donkerdere beelden met enkele lichte elementen spatten die lichte elementen van het scherm.

De duurdere versies (met 1TB of 2TB opslaggeheugen) zijn overigens ook te krijgen met een mat scherm met een nanotextuur. Het is de eerste keer dat Apple schermen met deze afwerking toepast op apparaten met een touchscreen. Op mijn vraag hoe dat werkt met vingerafdrukken werd geantwoord dat deze modellen hier niet gevoeliger voor zijn.

Voordat de iPad Pro werd onthuld, was de verwachting dat de nieuwe tablet de M3-soc aan boord zou hebben. Apple verraste ons echter door de tablet uit te rusten met de M4. Deze chip wordt gemaakt op een 3nm-procedé en heeft een combinatie van vier Performance-cores en zes Efficiency-cores. Verder heeft de chip een nieuwe neural processing unit waarmee AI-berekeningen sneller kunnen verlopen. Apple heeft ook verschillende nieuwe functies laten zien waarvoor die npu wordt ingezet. Een voorbeeld daarvan is Logic Pro, voor onder andere het splitsen van geluidsbronnen uit een audiobestand en het toevoegen van extra keyboard- en basgeluiden bovenop de al beschikbare drummer. Maar de npu kan ook worden gebruikt voor animatieprogramma’s en fotobewerking.

De gpu van de M4 bestaat ook uit vier kernen, en heeft ondersteuning voor mesh shading en hardwarematige raytracing. Wij hebben dit in actie kunnen zien bij Diablo Immortal en een nieuwe game van Hoyoverse, de makers van Genshin Impact en Honkai Star Rail, en het zag er strak uit. Om te voorkomen dat de chip throttlet, heeft Apple de iPad Pro uitgerust met grafietsheets en koper achter het Apple-logo.

De iPad Air heeft traditiegetrouw veel functies gekregen die vorig jaar in de iPad Pro zaten. Zo hebben de 11- en 13-inchmodellen een M2-soc aan boord en bieden ze ondersteuning voor de nieuwe Apple Pencil Pro, waarover later meer. Zoals gezegd verschijnt de Air nu in twee formaten. Apple heeft laten weten dat de tablets betere speakers aan boord hebben die meer bas kunnen produceren, maar dat heb ik door al het lawaai op het evenement niet kunnen testen.

iPad Air 11" (2024) iPad Air 13" (2024) iPad Pro 11" (2024) iPad Pro 13" (2024) Hoogte (mm) 247,6 280,6 246,7 281,6 Breedte (mm) 178,5 214,9 177,5 215,5 Dikte (mm) 6,1 6,1 5,3 5,1 Gewicht 462g 617g (wifi), 618g (5G) 444g (wifi), 446g (5G) 579g (wifi), 582g (5G) Schermdiagonaal 11" ips lcd 13" ips lcd 11'' oled 13" oled Soc Apple M2 Apple M2 Apple M4 Apple M4 Camera 12 megapixel F/1.8

tof-dieptesensor

12 megapixel frontcamera 12 megapixel F/1.8

tof-dieptesensor

12 megapixel frontcamera 12 megapixel F/1.8

tof-dieptesensor

12 megapixel frontcamera 12 megapixel F/1.8

tof-dieptesensor

12 megapixel frontcamera Geheugen 128GB, 256GB, 512GB, 1TB 128GB, 256GB, 512GB, 1TB 256GB, 512GB, 1TB, 2TB 256GB, 512GB, 1TB, 2TB

Apple heeft tijdens het event misschien minder aandacht besteed aan de iPad Air dan aan de iPad Pro, maar heeft de extra tijd die dat opleverde gebruikt om de nieuwe Pencil Pro te presenteren. Deze nieuwe stylus stond tijdens het event behoorlijk in de spotlight. De Pencil Pro heeft een knijpsensor, haptische feedback en een gyroscoop, waardoor het draaien van de stylus ook een functie op zich is. Als je een virtuele pen, stift of gum hebt geselecteerd, zie je in de preview al hoe de lijn wordt getrokken als je de stylus boven de tablet houdt. Als je tijdens het tekenen de stylus draait, verandert de oriëntatie van de punt van de virtuele pen, kwast of stift mee. Apple noemt deze functie Barrel Roll. Het werkt erg goed en intuïtief. Een mooi detail is dat in bepaalde apps de schaduw van de virtuele stift, pen of kwast wordt weergegeven, waardoor je een nog beter beeld hebt van wat je gaat doen of aan het doen bent.

Het knijpen in de Pencil Pro opent een contextmenu waarin je verschillende brushes, tools of andere opties kunt kiezen. De haptische feedback die daarbij wordt gegeven, is stevig, duidelijk en in mijn ogen een goede toevoeging aan zowel de pen als de verschillende apps die deze functies ondersteunen. De nieuwe Pencil Pro werkt zowel op de iPad Air als op de iPad Pro. Een handige extra is dat de stylus ook Find My ondersteunt.

Tot slot

Mijn eerste indrukken van de nieuwe iPads zijn goed. De tablets zijn licht, stevig en snel, en tonen mooie beelden. In combinatie met de nieuwe Magic Keyboard en de Pencil Pro lijken de tablets dichterbij laptops te komen, maar de schijn bedriegt. Als je met de apparaten werkt, zie je dat het verschil tussen MacBooks en iPads nog even groot is. Dat heeft niet alleen te maken met het uiterlijk en de werking van iPadOS, maar ook met het feit dat sommige apps anders werken en ogen dan hun desktop-equivalent. Of dat erg is, is een kwestie van smaak, al kan je je ook afvragen of je voor de vanafprijs van 1569 euro voor de iPad Pro en 719 euro voor de iPad Air voor een laptop zou kunnen gaan. Als je voor een iPad kiest, zal je afhankelijk van het model 349 of 399 euro moeten neertellen voor het Magic Keyboard en 140 euro voor de stylus. Aan de andere kant krijg je voor dat geld wel een zeer licht, handzaam apparaat dat makkelijker kan worden gebruikt voor onder andere mediaconsumptie en dat in het geval van de iPad Pro een beest van een soc onder de motorkap heeft.

Mocht het je echt alleen om simpel alledaags tabletgebruik gaan, dan zou je ook nog kunnen kijken naar de normale iPad, waarvan de prijs is verlaagd naar 439 euro. De nieuwe tablets zijn op dit moment voor te bestellen en zijn vanaf volgende week beschikbaar. Wij hebben ze inmiddels in ons bezit en gaan de apparaten uitgebreid testen.