Apple iPad Air M3

Apple friste de iPad Air vorig voorjaar op met een M2-soc. Nu is er alweer een nieuwe iPad Air, logischerwijs voorzien van een M3-chip. De behuizing is verder hetzelfde op een grappig detail na: aan de onderkant staat geen 'iPad' meer. Zelfs de niet-kenner zal echter meteen herkennen wat voor apparaat dit is, want de Air ziet er precies zo uit als alle andere tablets in Apples line-up.

Ook bij het M3-model heb je weer de keuze uit een 11"- en een 13"-variant. Datzelfde geldt voor de duurdere iPad Pro, maar de goedkopere iPad zonder achtervoegsel, die samen met de iPad Air werd vernieuwd, is enkel beschikbaar met een 11"-scherm. De iPad Air M3 is verkrijgbaar vanaf 719 euro met 11"-scherm en vanaf 969 euro voor de 13"-variant. Dat zijn dezelfde prijzen als bij het M2-model.

11 inch, wifi 11 inch, wifi + mobiel 13 inch, wifi 13 inch, wifi + mobiel iPad Air M3, 128GB 719 euro 889 euro 969 euro 1139 euro iPad Air M3, 256GB 849 euro 1019 euro 1099 euro 1269 euro iPad Air M3, 512GB 1099 euro 1269 euro 1349 euro 1519 euro iPad Air M3, 1TB 1349 euro 1519 euro 1599 euro 1769 euro

Behuizing en scherm

De schermrand van de iPad Air is mooi afgerond en symmetrisch, maar naar huidige maatstaven niet de smalste. Concurrenten zoals Samsung en OnePlus steken Apple graag de loef af met een smallere bezel, wat vaak weer ten koste gaat van een hapje uit het scherm om de frontcamera te laten passen. Ook binnen het Apple-ecosysteem is er een tablet met een wat dunnere rand: de iPad Pro. Die heeft ook een merkbaar dunnere en iets lichtere behuizing dan de iPad Air. Het kleine beetje extra dikte laat de aluminium unibodybehuizing van de Air wel wat steviger aanvoelen.

De iPad Air M3 is ook op andere punten 'vergoedkoopt' ten opzichte van de iPad Pro. Het duurdere model kun je met je gezicht ontgrendelen, zoals Apple iPhones, maar de Air heeft net als het basismodel iPad een vingerafdrukscanner in de powerknop. Aan de achterkant zit een enkele 12-megapixelcamera zonder flits. De iPad Pro heeft wél een lampje plus een lidarscanner voor augmentedrealitytoepassingen, die op de Air ontbreekt. De 12-megapixelfrontcamera met brede beeldhoek is behalve het gebrek aan gezichtsherkenning dezelfde als op de iPad Pro.

De 13"-iPad Air M3 (rechts) naast de iPad Air M2 uit 2024

De belangrijkste concessie van de iPad Air ten opzichte van de iPad Pro is het scherm. Waar Apple zijn topmodel tablet een schitterend dubbellaags oledpaneel geeft met een superhoog contrast, dito helderheid en een vloeiende 120Hz-refreshrate, heeft de iPad Air nog altijd een 60Hz-ips-lcd. Ten opzichte van de basis-iPad is hij tenminste gelamineerd om beter zichtbaar te zijn bij veel omgevingslicht en voorzien van een breder Display P3-kleurbereik. Een luxe display is dit wat ons betreft absoluut niet, gelet op de prijs die Apple voor de Air vraagt. Met name het gemis van een hoge refreshrate is pijnlijk. Ondanks de rappe M3-soc ziet iPadOS er op de Air schokkerig uit, bijna alsof de chip het niet helemaal aankan. Een goede hdr-weergave kun je gelet op het lage contrast ook vergeten.

Uit onze testresultaten blijkt dat de beloofde helderheid van 600cd/m² netjes bereikt wordt. Opvallend genoeg is de minimale helderheid een stuk hoger en zien we een iets slechtere kleurafstelling dan bij de iPad Air M2, die we vorig jaar testten met dezelfde SpectraCal C6-colorimeter en Portrait Displays' Calman Ultimate-analysesoftware. Dat kan een exemplarisch verschil zijn, maar we hopen niet dat die trend zich in de toekomst doorzet.

Het menuutje van de Apple Pencil Pro

Accessoires en software

Net zoals bij de iPad Air M2 kan het M3-model worden gebruikt met de Apple Pencil Pro. De duurste en beste Apple-stylus is druk- en kantelgevoelig, wordt al herkend als hij een klein stukje boven het scherm zweeft, beschikt over een rotatiesensor om de penseelstreek te wijzigen en je kunt erin knijpen om een klein menuutje op te roepen. De tweedegeneratie-Apple Pencil die bij de iPad Air M1 hoorde werkt helaas niet samen met de iPad Air M3 (en M2). Apple heeft het draadloze laadpunt boven op de tablet verplaatst, waardoor de oude pen niet netjes blijft 'plakken'. In plaats van de Pencil Pro kun je bij de nieuwe Air wél kiezen voor de goedkopere Pencil USB-C. Die wordt bekabeld opgeladen en heeft geen drukgevoeligheid of knijpfunctie.

Het Magic Keyboard, de toetsenbordhoes die magnetisch aan de tablet vastplakt en het apparaat boven de toetsen laat zweven, is voor de iPad Air M3 vernieuwd. Net als bij de vorig jaar vernieuwde Magic Keyboard voor de iPad Pro zit er een extra rij functietoetsen in. Het tikt voor tabletbegrippen erg lekker, maar de overige verbeteringen die vorig jaar aan het Pro-toetsenbord werden toegevoegd, gaan aan de Air-variant voorbij. De touchpad is niet groter en is niet voorzien van haptische feedback, waarbij de palmsteun is gemaakt van siliconen, niet van luxer aanvoelend aluminium. Het witte materiaal, voor de iPad Air-versie van het toetsenbord de enige verkrijgbare kleur, lijkt nogal gevoelig te zijn voor vlekken.

De iPad Air M3 in het nieuwe Magic Keyboard

De iPad Air M3 draait iPadOS 18. Afgaande op eerdere iPads mag je software-updates tot 2031 of 2032 verwachten, langer dan bij veel Android-tablets. Over iPadOS 17 schreven we vorig jaar uitgebreid, waarbij ook aan de orde kwam in hoeverre je de iPad nu als 'volwaardige' computer kunt gebruiken. Versie 18 heeft wat kleine verbeteringen die Apple op deze pagina heeft verzameld, zoals een nieuwe Foto's-app, beter bedieningspaneel en een Gamemodus. Later dit jaar komen er ook Apple Intelligence-functies beschikbaar, maar niet meteen in het Nederlands. Je hebt er geen nieuwe iPad Air voor nodig: de AI werkt op alle iPads met een M-series-soc, dus de Air uit 2022 en nieuwer.

Uiteraard kun je de nieuwe iPad Air bedienen met een muis en aansluiten op een extern scherm, waarbij je apps in vensters kunt weergeven met de Stage Manager. Dat kan met de iPad Air 2022 ook nog, maar met het 2020-model zonder M-soc niet.

Benchmarks, accuduur en laadtijd

De nieuwe iPad Air heeft dus een M3-soc, die de iPad Pro nooit heeft gehad: die ging vorig jaar direct van de M2 naar de M4. Afgaande op de benchmark Geekbench 6.2 is het cpu-gedeelte van de M4 ruim 20 procent sneller dan de M3. Op zijn beurt zet de iPad Air M3 een 17 tot 18 procent hogere score neer dan het oude M2-model. Het verschil met de iPad Air M1 is groter: zo'n 30 procent.

De iPad Air M3 heeft een 9-core-gpu en dat is een andere configuratie dan in de MacBook Air M3 van vorig jaar: die had 8 of 10 gpu-cores. In tegenstelling tot de M2-gpu heeft de M3-gpu ondersteuning voor hardwarematige raytracing en mesh shading, die geometrieberekeningen efficiënter maakt. Met behulp van Dynamic Caching kan de gpu zijn cachegeheugen beter benutten. Maakt je toepassing geen gebruik van deze nieuwe features, dan zijn de verschillen in grafische rekenkracht niet groot.

Dat blijkt uit de 3DMark Wild Life Extreme Unlimited-benchmark, waarin de M3 een plus van 14 procent noteert versus de M2. Ten opzichte van het M1-model ga je er bijna 50 procent op vooruit. In 3DMark Solar Bay, waarin raytracing wordt gebruikt, is het een heel ander verhaal: omdat de M3-gpu dat hardwarematig versnelt, is hij dan 63 procent sneller dan de M2. We hebben Solar Bay niet meer gedraaid op de iPad Air M1, maar ongetwijfeld zal het verschil tussen M1 en M3 daarin nog groter zijn.

De iPad Air met M3-processor beschikt over ongeveer even effectieve koeling als het M2-model, als we kijken naar de stabiliteit van de prestaties bij langer rekenwerk. Dat doen we door dezelfde 3DMark Wild Life Extreme-benchmark als hierboven twintig keer achter elkaar te draaien; op het eind vergelijken we de laagste met de hoogste score. Alle vier de iPads met een M-series-soc leveren ongeveer 40 procent van hun prestaties in.

Ook de accuduur is bij de iPad Air M3 praktisch hetzelfde gebleven ten opzichte van de iPad Air M2 en dus behoorlijk goed. Wij hebben het 13"-model getest, dat volgens Apple ongeveer dezelfde werktijd zou bieden als de 11"-variant. Omdat Apple ons het model met 5G-modem heeft opgestuurd, konden we ook een browsetest op mobiel netwerk uitvoeren. We hadden daarvoor een e-sim nodig, want een fysiek kaartje past er sinds de M2-versie niet meer in.

Volledig opladen duurt weer bijna tweeënhalf uur en vanaf leeg staat er na 30 minuten laden ongeveer 30 procent op de meter. Sinds de iPad Air M2 zit er geen adapter meer in de doos.

Conclusie

Apple vernieuwt zijn middenmodel iPad, de Air, in 2025 met een M3-soc. Ten opzichte van de M2-versie is hij maar een procent of vijftien sneller op cpu- en gpu-gebied. Tenzij je specifieke renderingfeatures zoals hardwarematige raytracing nodig hebt, is upgraden vanaf de iPad Air M2 niet logisch. Wie nog het M1-model uit 2022 heeft zal een duidelijker snelheidsvoordeel kunnen merken, plus een vooruitgang in accuduur. Het verschil in kracht met een oudere iPad zoals de Air 2020 is nog groter en daarop mis je ook andere features, zoals Stage Manager en later dit jaar Apple Intelligence.

Of de nieuwe iPad Air dan het meest logische model in de line-up is om naar te upgraden is de vraag. De iPad Air is in veel opzichten nog steeds de iPad 'net-niet-Pro': de soc is net niet zo snel, de behuizing en het Magic Keyboard zijn net niet zo mooi en de accuduur en camera's zijn net niet zo goed. Daarmee is de iPad Air evengoed een luxe tablet, maar op één gebied is hij wel heel duidelijk achtergesteld: de display. Waar de iPad Pro een fenomenaal oledscherm heeft, voorziet Apple de Air wederom van een ips-lcd met beperkt contrast en een schokkerige 60Hz-refreshrate. Voor de helft van de prijs was dat al niet meer van deze tijd. Dat maakt het wel heel aantrekkelijk om een paar honderd euro meer uit te geven voor de echte iPad Pro en dat is natuurlijk precies wat Apple wil.