Op de tabletmarkt gebeurt er de afgelopen jaren iets moois: Apple staat al een poosje niet meer op eenzame hoogte als het om high-end tablets gaat, waardoor er meer keuze voor de consument is ontstaan. Waar je tot een paar jaar geleden − laten we eerlijk wezen − eigenlijk alleen maar iPads kon aanraden in het hogere segment, wist Samsung de laatste paar jaar flink aan de weg te timmeren naar een waardige Android-concurrent voor de iPad. Dit jaar doen ze dat in de vorm van de Galaxy Tab S10+ en Tab S10 Ultra.

Hoewel de verschillen met vorig jaar op het blote oog bijna niet te zien zijn, is er een grote wijziging doorgevoerd ten opzichte van vorig jaar. De Qualcomm Snapdragon-soc is ingeruild voor een Dimensity 9300+ van MediaTek. De beeldschermen zijn voorzien van een nieuwe coating, zoals we ook op de S24 Ultra zagen. Daarnaast zijn er op softwaregebied cameraverbeteringen doorgevoerd en nieuwe vernuftigheden in de vorm van − je raadt het al − Galaxy AI, hoewel deze inmiddels ook voor de Tab S9-modellen beschikbaar zijn.

Wie hier een derde model had verwacht, moet ik helaas teleurstellen. Er lijken vooralsnog geen plannen te zijn om ook deze keer een kleinere ‘reguliere’ Galaxy Tab uit te brengen. Daarin volgt Samsung het pad dat zijn concurrentie ook bewandelt, want in 2024 zijn er in het midden- en hogere segment tablets geen kleinere tablets verschenen, op de iPad Mini na. Daarmee maakt Samsung momenteel de grootste tablets in het hogere segment.

Hoewel vouwbare telefoons langzaam maar zeker hun opmars maken, hebben veel mensen nog steeds behoefte aan een ‘echte’ tablet. De tabletmarkt is met bijna 20 procent gegroeid ten opzichte van vorig jaar. Dat is niet vreemd, want veel mensen schaffen er een aan voor hun kind, ontvangen een gratis Samsung Tab A bij een van de vele promoties die Samsung heeft, of hebben een iPad in de kast liggen. Daarnaast zijn er sinds kort ook interessante Android-modellen in het middensegment beschikbaar, zoals de OnePlus Pad 2 (die we aanraden in onze BBG) en de Xiaomi Pad 6s Pro.

Zal Samsung zichzelf dit jaar wederom als geduchte concurrent neerzetten tegenover Apple, of gooit de overstap van een Snapdragon- naar een Dimensity-chip roet in het eten? We zoeken het voor je uit in deze review.