Beste tablets voor entertainment

Je kunt een tablet kopen voor allerlei vormen van entertainment, van het kijken naar films en series tot het spelen van games of het lezen van (strip)boeken. Bij veel van die taken moet de beeldkwaliteit zeer goed zijn, met een goede helderheid, een hoog contrast, nauwkeurige kleurweergave en brede kijkhoeken. We verwachten ook dat een goede tablet voor entertainment op zijn minst redelijk geluid kan weergeven. Bovendien moet de accu lang meegaan.

Specifiek voor gaming is een krachtige (en dure) soc nodig, en om hdr-beelden goed te kunnen weergeven, een luxe oled- of miniledscherm. Veel andere vormen van entertainment stellen niet zulke hoge eisen aan een tablet. Daarom kun je af met een goedkoper exemplaar. Daar hebben we de prijsklassen in deze BBG op aangepast.

Laatste update: 25-10-2024 In deze grote update voegen we meerdere nieuwe tablets toe, waaronder de Samsung Galaxy Tab S10+, S10 Ultra en S9 FE, OnePlus Pad 2, Redmi Pad Pro en Huawei MatePad 11,5" S. Op basis daarvan en de prijsontwikkeling van modellen die we eerder testten, wijzigen sommige aanraders.

De beste tablet voor entertainment tot 1000 euro

Best Buy Samsung Galaxy Tab S9 Ultra WiFi, 12GB ram, 256GB opslag Grafiet 14,6" • 2960x1848 • 256GB • Android 14.0 Prijs bij publicatie: € 937,- € 1.029,- bij Megekko Bekijk alle prijzen In de goedkoopste uitvoering met 256GB opslag is de Tab S9 Ultra bij enkele aanbieders voor minder dan 1000 euro verkrijgbaar. Wat hem voor entertainment zo interessant maakt, is zijn supergrote oledscherm van 14,6 inch, met de voor films en tv redelijk goed passende 16:10-verhouding. Kleurweergave en contrast zijn uitstekend. De helderheid is niet de hoogste van alle verkrijgbare tablets, maar alsnog zien sdr- en hdr-video's er mooi uit. Hoewel de tablet met 5,5mm superdun is, is hij, gelet op het zeer grote scherm, logischerwijs niet heel compact of licht. De behuizing is water- en stofdicht. Aantrekkelijk is dat Samsung een actieve stylus meelevert, hoewel je voor een toetsenbordhoes extra moet betalen. De Android-software werkt vloeiend en wordt ondersteund tot 2028. Samsung heeft nuttige toevoegingen gedaan die de tabletervaring verbeteren. Met DeX is het bijvoorbeeld mogelijk om de tablet om te toveren tot laptop of aan te sluiten op een extern scherm. Het geheel draait op een Snapdragon 8 Gen 2-soc, voor Android-tabletbegrippen snel. Hoewel opladen vlug gaat, is de accuduur hooguit gemiddeld. Lees de volledige review: Luxe tablets of eenvoudige laptops? Galaxy Tab S9, S9+ en S9 Ultra

Als je de Tab S9 Ultra te groot vindt, heeft Samsung ook de Tab S9 (11") en Tab S9+ (12,4") in het assortiment. Die hebben een vergelijkbare schermkwaliteit, behuizing en accessoires, dezelfde soc en software. Samsung heeft intussen de Tab S10-serie geïntroduceerd, bestaande uit de Tab S10+ en Tab S10 Ultra. Die verschillen nauwelijks van hun Tab S9-voorgangers, met een langere software-updatepolicy maar een slechtere accuduur. De prijs is nu nog veel hoger, dus je kunt momenteel beter voor een S9-tablet gaan.

Zoek je een tablet voor het spelen van games, waarvoor de snelste soc belangrijk is, dan kan de Tab S10-serie toch de moeite waard zijn boven de S9-serie vanwege zijn snellere MediaTek Dimensity 9300-soc. Op zijn beurt is de Qualcomm Snapdragon 8 Gen3-soc in sommige grafische benchmarks nog iets sneller. Slechts twee tablets in onze Pricewatch hebben die, en ze kosten beide net iets minder dan 500 euro, dus die bespreken we verderop.

Ben je primair geïnteresseerd in gaming, dan kan een luxere iPad een betere keus zijn dan welke Android-tablet dan ook. Het gameaanbod voor iPadOS is uitgebreider, met zelfs enkele ports van volledige PS4-spellen zoals Death Stranding en Resident Evil 4 Remake. Op de Apple iPad Air (2024), beschikbaar in een 11"- en een 13"-variant voor minder dan 1000 euro, kun je die spellen redelijk vloeiend spelen: de gpu in de soc is ongeveer even snel als de Snapdragon 8 Gen 3. De iPad Pro (2024) heeft een nog snellere gpu, maar die kost zelfs in zijn goedkoopste variant meer dan 1000 euro. Hoewel de iPad Pro (2024) een mooier display heeft dan de Galaxy Tab S9/S10-tablets, is het beeldscherm van de iPad Air (2024) juist slechter, met mindere kijkhoeken, een veel lager contrast en een 60Hz-refreshrate.

De beste tablet voor entertainment tot 500 euro

Best Buy OnePlus Pad 2 Grijs 12,1" • 3000x2120 • 256GB • Android 14.0 Prijs bij publicatie: € 462,- € 429,- bij bol Plaza Bekijk alle prijzen Hoewel het zeker niet de duurste tablet is, beschikt de OnePlus Pad 2 over een Snapdragon 8 Gen 3-soc. Dat is bijna de snelste soc die je momenteel in een Android-tablet kunt tegenkomen. Wie een tablet zoekt voor gaming, kan met de Pad 2 dus goed uit de voeten, maar hij leent zich ook voor andere vormen van entertainment. Het 12"-144Hz ips-display heeft een goede kleurafstelling en een zeer hoge helderheid, maar niet zo'n hoog contrast als de oledschermen van tablets uit de duurste categorie. De hdr-weergave is dus niet top, en de 3:2-verhouding van het scherm is niet ideaal als je vooral veel films en series kijkt. Rondom de stevige metalen behuizing zitten zes speakers. De OxygenOS-software krijgt updates tot 2028 en bij de tablet zijn een styluspen en toetsenbord beschikbaar. De accuduur is prima, maar niet een van de beste, al gaat opladen vlug. Onhandig is het gebrek aan een vingerafdrukscanner, zodat je met een pincode moet inloggen.

Naast de OnePlus Pad 2 is de Redmagic Nova Gaming Tablet de enige andere tablet in onze Pricewatch met de Snapdragon 8 Gen 3. Bij de Nova gaat het zelfs om de iets hoger geklokte 'Leading Version' van de soc, die bovendien wordt gekoeld met een piepkleine ventilator, waardoor de gamingprestaties nog beter zijn. De OnePlus Pad 2 is al niet breed verkrijgbaar, maar de Redmagic Nova Gaming Tablet vind je alleen in de webshop van de fabrikant. Hoewel het scherm op papier prima specificaties heeft, is de helderheid beperkt. De software is minder goed afgewerkt dan bij meer westers georiënteerde merken en hij wordt slechts twee jaar bijgewerkt, dus tot 2026.

In de prijsklasse tot 500 euro vallen verder de Samsung Galaxy Tab S9 FE en de Google Pixel Tablet op. Beide hebben een 16:10-scherm waarvan de verhouding beter samenvalt met die van films en series, maar bij de Pixel Tablet is de refreshrate laag: 60Hz. Beide tablets krijgen updates tot 2028. De Tab S9 FE heeft een mooie waterdichte behuizing en een meegeleverde styluspen, maar ook een relatief zwakke soc en matige accuduur. De Pixel Tablet is gelet op zijn prijs juist voorzien van een vrij krachtige soc, heeft een mooie keramische behuizing en presteert goed in onze accutests. Je kunt hem eventueel bestellen met een speakerdock die de geluidsweergave verbetert, al is hij los ook al niet slecht.

De beste tablet voor entertainment tot 200 euro

Best Buy Samsung Galaxy Tab A9+, WiFi, 8GB ram, 128GB opslag Grijs 11" • 1920x1200 • 128GB • Android 14.0 Prijs bij publicatie: € 198,- € 194,- bij Amazon.nl Marketplace Bekijk alle prijzen De Samsung Galaxy Tab A9+ is een fijne tablet voor een scherpe prijs. Het modern ogende apparaat beschikt over een stevige aluminium behuizing. De heldere 11"-display heeft een brede 16:10-verhouding die goed past bij die van de meeste films en series. Het scherm heeft niet de beste kleurafstelling en ook een lagere resolutie dan duurdere tablets, laat staan ondersteuning voor hdr-weergave, hoewel het contrast voor een ips-lcd niet slecht is. Multitasken verloopt fijner door de royale 8GB ram op het 128GB-model, maar de Snapdragon 695-soc is niet krachtig genoeg voor het spelen van zwaardere (3d-)games. Als een van de weinige tablets in deze prijscategorie wordt de Tab A9+ vier jaar lang voorzien van beveiligingsupdates, dus tot 2027, en krijgt hij drie OS-upgrades. De accuduur is gemiddeld, opladen gaat erg traag en daarnaast vallen de camera's tegen, maar voor dit bedrag kunnen we daarmee leven.

Zoek je een kleinere tablet met een scherm van ongeveer 8 inch, overweeg dan de Samsung Galaxy Tab A9. Die is nog goedkoper dan het instapmodel van de A9+, zeer licht en handzaam, en met dezelfde softwareondersteuning als de Tab A9+. De soc is wel zwakker en het scherm heeft een nog lagere resolutie, waarbij de DeX-desktopmodus niet wordt ondersteund.

