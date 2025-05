Beste allround tablets

Zoek je gewoon een goede tablet die zich voor allerlei taken goed leent, dan vind je in deze koopgids gerichte adviezen om je op weg te helpen. We kijken daarbij naar de mix van beeldkwaliteit, systeemprestaties, accuduur en de beschikbaarheid van accessoires als een pen of toetsenbord. Kortom, een manusje-van-alles. Daarbij weegt de prijs-kwaliteitverhouding zwaar mee. Voor allround gebruik is de meerprijs van tablets zoals de Apple iPad Pro wat ons betreft te hoog. Windows-tablets zijn vooral geschikt voor wie de tablet voor productiviteit wil gebruiken. Voor die producten hebben we een aparte BBG-categorie.

De duurste tablets die we in deze categorie aanraden, kosten maximaal 1000 euro. We kijken ook naar de beste middenklassetablets tot 600 euro, volgens ons de sweet spot als je op zoek bent naar een goede allround tablet die zich voor allerlei taken goed kan lenen. Ook zoeken we naar een goede instaptablet waarvoor het budget 300 euro bedraagt. Daarop kun je prima films en series bekijken, browsen of een eenvoudig spelletje spelen. Gelet op de tragere systeemprestaties en soms afwezige ondersteuning voor een actieve styluspen of toetsenbordaccessoire, zijn ze over het algemeen minder veelzijdig dan duurdere exemplaren.

Laatste update: 25-10-2024 In deze grote update voegen we meerdere nieuwe tablets toe, waaronder de Samsung Galaxy Tab S10+, S10 Ultra en S9 FE, OnePlus Pad 2, Redmi Pad Pro en Huawei MatePad 11,5" S. Op basis daarvan en de prijsontwikkeling van modellen die we eerder testten, wijzigen sommige aanraders.

De beste allround tablet tot 1000 euro

Best Buy Samsung Galaxy Tab S9+ WiFi , 256GB opslag Grafiet 12,4" • 2800x1752 • 256GB • Android 14.0 Prijs bij publicatie: € 839,- € 709,- bij DectDirect.NL Bekijk alle prijzen Hoewel de Galaxy Tab S10+ inmiddels uit is, blijft de Tab S9+ nog steeds een van de beste Android-tablets die je kunt kopen. De behuizing is dun, licht, en water- en stofdicht. Het 12,9"-oledscherm is een lust voor het oog met zijn hoge contrast, goede kleurweergave, uitstekende kijkhoeken en 120Hz-refreshrate. De maximale helderheid is niet de hoogste. Aantrekkelijk is dat Samsung een actieve stylus meelevert, hoewel je voor een toetsenbordhoes extra moet betalen. De Android-software werkt vloeiend en wordt ondersteund tot 2028, minder lang dan bij de S10+. Samsung heeft wat nuttige toevoegingen gedaan die de tabletervaring verbeteren. Met DeX is het bijvoorbeeld mogelijk om de tablet om te toveren tot laptop of aan te sluiten op een extern scherm. Het geheel draait op een Snapdragon 8 Gen 2-soc, voor Android-tabletbegrippen erg snel, maar alsnog niet zo krachtig als de M-seriesocs in Apple iPads. Voor minder dan 1000 euro is het mogelijk om een variant te kopen met 512GB opslag en 12GB werkgeheugen, plus een 5G-modem. Hoewel opladen snel gaat, is de accuduur hooguit gemiddeld. Lees de volledige review: Luxe tablets of eenvoudige laptops? Galaxy Tab S9, S9+ en S9 Ultra

Alternatief Apple iPad Air (2024) 13", Wi-Fi, 256GB opslag Grijs 13" • 2732x2048 • 256GB • iOS 17 Prijs bij publicatie: € 989,- € 928,- bij Belsimpel Bekijk alle prijzen De iPad Air (2024) is een fijne en veelzijdige tablet. Hij is voorzien van de wat oudere, maar nog altijd supersnelle M2-soc, waarop de krachtigste iPadOS-apps optimaal draaien. Uiteraard kun je ook de verbeterde Stage Manager gebruiken; Apples desktopinterface draait eventueel ook op een extern beeldscherm. De ips-lcd heeft een goede kleurweergave en de helderheid is ook erg goed, maar aan de andere kant is het contrast niet zo hoog als bij een oledscherm, waarmee hij geen goede hdr-ondersteuning biedt. Teleurstellend is ook de lage 60Hz-refreshrate, waardoor het scherm er een beetje schokkerig uitziet. Voor minder dan 1000 euro koop je nipt een 256GB-model, maar met meer opslag of een 5G-modem ben je duurder uit. Ook optionele accessoires zoals het Magic Keyboard en de fijne nieuwe Pencil Pro zijn niet goedkoop. De accuduur van de Air (2024) is verbeterd ten opzichte van voorgaande modellen en is daarmee beter dan bij veel concurrerende tablets. Opladen gaat niet bovengemiddeld snel. Lees de volledige review: Apple iPad Pro (2024) en iPad Air (2024) - Ultralicht of zwaargewicht

De Apple iPad Air (2024) 13" is beschikbaar in een 11"-variant, terwijl je in plaats van de Samsung Galaxy Tab S9+ (12,4") ook een Samsung Galaxy Tab S9 (11") kunt kopen als je een iets kleiner en lichter apparaat wilt, of de Tab S9 Ultra (14,6") als je juist een groter scherm wilt hebben. De kleinere iPad heeft een iets minder fel scherm, maar verder dezelfde eigenschappen. Bij de Tab S9 ontbreekt ten opzichte van het plusmodel de ultragroothoekcamera.

Wie winkelt voor een iPad in deze prijsklasse, kan naast de iPad Air (2024) ook de iPad Air (2022) overwegen. Die is alleen verkrijgbaar met 11"-scherm, heeft de oudere maar evengoed nog snelle M1-soc en ondersteunt de Apple Pencil 2, maar niet de Apple Pencil Pro, zoals het 2024-model. De accuduur is minder goed en het scherm minder helder. Voor wie een 11"-iPad overweegt, is ook de iPad Pro (2022) 11" heel interessant. Enkele uitvoeringen zijn nog verkrijgbaar voor ongeveer hetzelfde bedrag als de nieuwere iPad Air. Het Pro-model van 2022 beschikt over dezelfde M2-soc, maar heeft een mooier 120Hz-scherm en een geavanceerdere camera. Wil je een luxe, maar kleine tablet? Apple heeft recent een nieuwe iPad mini (2024) uitgebracht, die we nog niet hebben kunnen testen. Hij is voorzien van (ongeveer) dezelfde A17 Pro-soc als de iPhone 15 Pro en een vergelijkbaar design als de iPad Air, maar heeft geen toetsenbordconnector.

In de Android-categorie heeft Samsung recent de Tab S10+ en Tab S10 Ultra uitgebracht, de opvolgers van de Tab S9+ en Tab S9 Ultra. (Een Tab S10 is er niet). Samsung kiest zoals gebruikelijk voor een torenhoge adviesprijs bij introductie, waarmee de nieuwe generatie nu nog erg duur is. Er is bovendien weinig aan veranderd ten opzichte van de S9-serie. Scherm, behuizing, camera's en accessoires zijn hetzelfde. De systeemprestaties zijn net wat beter dan bij het oude model, maar de accuduur is volgens onze testresultaten juist slechter. Vooral de uitstekende 7-jarige updatebelofte (dus tot 2031) kan je toch over de streep trekken; de S9-tablets worden nog 4 jaar bijgewerkt.

De beste allround tablet tot 600 euro

Alternatief Samsung Galaxy Tab S9 FE WiFi, 6GB ram, 128GB opslag Grijs 10,9" • 2304x1440 • 128GB • Android 14.0 Prijs bij publicatie: € 379,- € 358,- bij Amazon.nl Marketplace Bekijk alle prijzen De Samsung Galaxy Tab S9 FE is een goedkopere variant op de luxe Tab S9. Hij heeft een 11"-scherm met dezelfde 16:10-schermverhouding, maar dat is geen oledscherm. Evenals andere tablets in deze prijsklasse is het 'gewoon' een lcd, met 90Hz-refreshrate. De helderheid is zeer hoog en de kleurafstelling is prima. De lekker dunne, metalen behuizing is water- en stofdicht. Dat hebben maar weinig andere tablets, laat staan in deze prijsklasse. Op de zijkant zit een vingerafdrukscanner, net als bij de gewone Tab S9 zit een S Pen in de doos en is er een toetsenbordaccessoire beschikbaar. Je kunt de tablet in verschillende kleuren en geheugenconfiguraties bestellen, en er is ook een 5G-variant beschikbaar. De Android-software wordt ondersteund tot 2028 en net als bij het duurdere model is de DeX-bureaubladweergave mogelijk, maar aansluiten op een extern scherm kan niet. De achilleshiel van deze tablet is de matige Samsung Exynos 1380-soc: zelfs in dit prijssegment zijn flink krachtigere tablets beschikbaar. Daarbij is de accuduur volgens onze test wisselend, maar opladen gaat snel.

In plaats van een iPad (2022) kun je voor minder dan 600 euro ook een iPad Air (2022) met 64GB opslag kopen. Die is beduidend luxer en sneller dan de iPad zonder achtervoegsel, met een mooier gelamineerd scherm, de mogelijkheid om betere accessoires te gebruiken, en ondersteuning voor desktopweergave en externe displays. Daar staat tegenover dat de opslag dus slechts 64GB bedraagt. Dat is karig als je de extra mogelijkheden van deze tablet volop wilt benutten. Bovendien heb je voor weinig meer dan 600 euro het instapmodel van de iPad Air (2024), voorzien van 128GB opslag. Vlak bij alle iPads (ook het basismodel) de hoge kosten van bijbehorende accessoires ook niet uit; de complete set kost voor je het weet richting de duizend euro.

Voor niet veel meer dan een Tab S9 FE met 256GB opslag of 5G heb je ook een OnePlus Pad 2. Het voornaamste argument daarvoor zijn de veel betere systeemprestaties dankzij de Snapdragon 8 Gen 3-soc, zelfs nog sneller dan de Snapdragon 8 Gen 2 in de Galaxy Tab S9+ hierboven. De OnePlus Pad 2 heeft ook een zeer helder display, met een wat vierkantere verhouding dan bij de Samsung-tablets. De OnePlus-pen krijg je erbij als je bij de fabrikant bestelt, en er is ook een toetsenbordaccessoire beschikbaar. De OxygenOS-software krijgt updates tot 2028, even lang als de Tab S9 FE. De Samsung-tablet is echter breder en in meer verschillende varianten verkrijgbaar, en er zijn meer accessoires voor te koop. De 128GB-uitvoering van de Tab S9 FE is veel goedkoper dan de Pad 2, en OnePlus heeft ook geen 5G-versie van zijn tablet gemaakt. De behuizing van de Pad 2 is niet waterdicht en bevat geen vingerafdrukscanner, zodat je met een pincode moet inloggen. OnePlus biedt geen desktopmodus, zoals Samsung.

Behalve de OnePlus Pad 2 kun je nog voor de oudere OnePlus Pad gaan, die minder lange updates krijgt en waarvan de soc minder krachtig is dan bij het nieuwe model. De Google Pixel Tablet is aantrekkelijk geprijsd, maar minder veelzijdig dan de concurrentie. De Huawei MatePad 11.5" S heeft snelle hardware, een lange accuduur en een mat afgewerkt scherm waarop het prettig tekent. Bestel je bij de fabrikant, dan zitten de pen en het toetsenbordaccessoire er gratis bij. Het klinkt aantrekkelijk, maar de software is een groot minpunt: zoals andere Huawei-apparaten moet hij het zonder Google-applicaties en -diensten zoals de Play Store stellen.

De beste allround tablet tot 300 euro

Best Buy Redmi Pad Pro, Wi-Fi, 8GB ram, 256GB opslag Blauw 12,1" • 2560x1600 • 256GB • Android 14.0 Prijs bij publicatie: € 279,- € 274,99 bij Amazon.nl Marketplace Bekijk alle prijzen De Redmi Pad Pro is niet bij heel veel winkels beschikbaar, al duikt er van de meeste kleur- en opslagvarianten wel minstens één prijs op. Voor minder dan 300 euro koop je de tablet al met 8GB werkgeheugen en 256GB opslag. Naast de riante geheugenconfiguratie is er meer dat de Redmi Pad Pro een goede deal maakt. Net als duurdere tablets heeft hij een mooie, volledig metalen behuizing. De Snapdragon 7s Gen 2-soc is snel voor een tablet in deze prijsklasse. Het 12"-120Hz-lcd-scherm met 16:10-verhouding heeft een hoge helderheid en is geschikt voor een actieve styluspen. Wanneer je de tablet direct bij Xiaomi koopt wordt die meegeleverd. Het scherm heeft niet de beste kleurweergave. De HyperOS-software is in vergelijking met sommige andere skins wat druk vormgegeven, maar bevat veel functies en wordt nog bijgewerkt tot 2027: niet heel erg lang. Wat de tablet niet heeft, is een toetsenbordconnector. Een vingerafdrukscanner ontbreekt ook, net als bij andere tablets in deze prijsklasse. De accuduur van de Redmi Pad Pro is niet super, maar het opladen gaat redelijk snel.

De goedkoopste uitvoering van de Xiaomi Pad 6, eerder onze aanrader in de 600-eurocategorie, is recent onder de 300 euro gedoken. Daarvoor krijg je een mooie tablet met een soc die nog sneller is dan die in de Redmi Pad Pro, een fellere display, ondersteuning voor een pen en een toetsenbord-accessoire. De updatesituatie is het pijnpunt: deze tablet krijgt naar verwachting geen Android 15 meer, terwijl de beveiligingsupdates slechts tot 2026 doorlopen.

Kun je rond de 200 euro uitgeven, dan blijft de Samsung Galaxy Tab A9+ interessant. De goedkopere 64GB-uitvoering, die verder beschikt over slechts 4 in plaats van 8GB ram, kost zelfs minder dan 200 euro. Deze tablet heeft een stevige aluminium behuizing, een heldere 11"-display met brede 16:10-verhouding, beveiligingsupdates tot 2027 en de DeX-desktopmodus. Ondersteuning voor een pen is er niet, een toetsenbord-accessoire blijft uit, het opladen gaat traag en de Snapdragon 695-soc is niet krachtig genoeg voor het zwaardere werk.

Zoek je een kleinere tablet met een scherm van ongeveer 8 inch, overweeg dan de Samsung Galaxy Tab A9. Die is nog goedkoper dan het instapmodel van de A9+ en zeer licht en handzaam, met dezelfde softwareondersteuning als de Tab A9+. De soc is zwakker en het scherm heeft een lagere resolutie, waarbij de DeX-desktopmodus niet wordt ondersteund.

