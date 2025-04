Nieuwe games zijn niet cool meer; oude games is wat we willen! Dat is een beetje gekscherend gezegd natuurlijk, maar dat we momenteel in een flinke golf van remasters en remakes zitten, is duidelijk. De ene na de andere oude game krijgt een next-gen patch, verschijnt voor het eerst op een moderne console of wordt zelfs van de grond af aan opnieuw gemaakt… Heb je het idee dat je dit al eens eerder hebt gelezen? Klopt, want dit is de letterlijke introtekst die ik bij de review van de onlangs verschenen remake van Dead Space heb gebruikt. Hé, als gamemakers oude games mogen heruitgeven, dan mag ik toch ook wel introteksten hergebruiken? Belangrijker: Resident Evil 4 is de volgende game in een steeds langer worden lijst van classics die in opgepoetste, bijgewerkte vorm op moderne platforms verschijnen en ook in dit geval mag het resultaat er zeker zijn.

Dat Resident Evil 4 de titel ‘remake’ waard is, blijkt tijdens het spelen al snel. Natuurlijk zijn er de nieuwe visuals, maar de gameplay beschikt over allerlei opties die in het origineel niet aanwezig waren. Zo kan hoofdpersonage Leon S. Kennedy nu bijvoorbeeld hurken en zijn mes gebruiken om aanvallen van vijanden te blokkeren. Beide beïnvloeden de game behoorlijk; je kunt vijanden nu effectiever besluipen en geruisloos uitschakelen en in gevechten ben je een stuk weerbaarder. Wel heeft het mes nu een soort ‘levensbalk’, die aangeeft wat de conditie ervan is. Het mes kan stuk en dan kun je het niet meer gebruiken tot je het hebt laten repareren.

Over dat soort grote en kleine veranderingen lees je hieronder meer. Laten we echter eerst kijken naar het grotere plaatje, want de setting van de game is ongewijzigd. Resident Evil 4 draait om de missie van geheim agent Leon Kennedy, die ergens in Europa op zoek moet naar de ontvoerde Baby Eagle, oftewel: de dochter van de president van Amerika. Leon is natuurlijk geen onbekende; hij is ook het hoofdpersonage van Resident Evil 2. Zijn vermogen om de gebeurtenissen in het door hordes zombies overspoelde Raccoon City te overleven was voor de Amerikaanse overheid reden om hem in te lijven als speciaal agent. Als de dochter van de president ontvoerd wordt, gaat de overheid ervan uit dat er een mol is. Leon wordt er dan ook in zijn eentje op uit gestuurd om de omgeving te verkennen waar Baby Eagle zich zou bevinden.

Dat gaat natuurlijk helemaal mis. Binnen de kortste keren leggen de lokale politieagenten die Leon assisteren, het loodje en wordt Leon zelf ook geconfronteerd met bloeddorstige, zombieachtige mensen. Alle mensen in de wijde omtrek blijken onder invloed van een vreemde leider van een soort sekte, die ergens dus Baby Eagle verborgen houdt. Gaandeweg de zoektocht leert Leon niet alleen meer over waar de dochter van de president zich bevindt, maar ook over wat er precies speelt in de omgeving. Daarbij kan hij ook een aantal optionele sidequests volbrengen, die kunnen leiden tot speciale beloningen. Deze extra quests zijn nieuw en geven de speler een reden om eerder bezochte gebieden uitgebreider te doorzoeken en zo de totale speelduur nog wat te verlengen.