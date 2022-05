In het kort Ben je nu op zoek naar een luxere iPad die zich leent voor net iets meer dan alleen contentconsumptie? Voor ongeveer 250 euro minder dan een nieuwe iPad Pro kost, heb je een apparaat met hetzelfde moderne design, een haast even fraai beeldscherm met een helaas wat tegenvallende afstelling, en een even rappe als moderne soc. Je kunt er bovendien dezelfde accessoires bij gebruiken, zoals de fijne Apple Pencil 2 en het Magic Keyboard. De superdunne behuizing is niet de stevigste en ook de accuduur heeft te lijden onder de formfactor. Pluspunten Fraai ontwerp

Krachtige soc

Geschikt voor dezelfde accessoires als iPad Pro

Klein verschil in featureset met iPad Pro Minpunten Korte accuduur

Kleurweergave scherm kan beter

Apple iPad Air (2020) Wi-Fi 256GB Groen

De iPad Air vult sinds enige jaren het midden van Apples iPad-line-up. Hij bevindt zich wat prijs en uitvoering betreft ergens tussen de goedkope iPad zonder achtervoegsel en de dure iPad Pro. Bij Apple hebben de goedkopere toestellen vaker 'afdankertjes' van eerdere high-end modellen aan boord en dat gold ook voor de iPad Air uit 2019, een soort samenraapsel van onderdelen uit de eerste- en de tweedegeneratie-iPad Pro en de iPhones van het jaar daarvoor. Door de behoorlijke hardware die Apple zijn tablets steevast meegeeft in combinatie met het goede tablet-ecosysteem van iOS, leverde dat toch nog een prima tablet op. Evengoed waren er pijnpuntjes die wel al waren opgelost op de high-end iPad Pro, die in 2018 een volledig opnieuw ontwerp had meegekregen. Zo kon je bij de iPad Air uit 2019 nog steeds alleen de eerstegeneratie-Apple Pencil gebruiken, voorzien van het nogal onhandige oplaadsysteem waarbij de pen onder in de tablet moest worden geprikt.

Afgelopen najaar vernieuwde Apple zijn middelste iPad eindelijk met een compleet nieuwe look: een scherm met ronde hoeken en smalle randen in een zeer platte behuizing met rechte zijkanten. Dat kennen we natuurlijk al van de iPad Pro. Natuurlijk zitten niet alle features van het dure topmodel in de nieuwe Air, maar zo op het oog komt het apparaat in elk geval een stuk dichter in de buurt van Apples beste tablet. Weet de nieuwe iPad Air daarmee de juiste balans te vinden? Dat zie je in deze video.

Behuizing en features

De nieuwe iPad Air 2020 lijkt als twee druppels water op de iPad Pro van 2020, een paar kleine besparingen en veranderingen uitgezonderd. De nieuwe Air heeft dus een symmetrische, smalle rand rondom een afgerond scherm. De zijkanten, die juist volmaakt recht zijn, bestaan samen met de achterkant uit één stuk aluminium. Spectaculair is het 'nieuwe' ontwerp van de Air misschien niet meer, zeker nu Samsung zijn recentste Galaxy Tab-modellen van hetzelfde slanke ontwerp heeft voorzien, maar wel oogt de iPad Air 2020 een stuk meer bij de tijd dan zijn voorganger. De iPad Air 2019 zag er met zijn brede zwarte bezels toch wat gedateerd uit, zeker als je in aanmerking neemt dat hij duurder was dan de meeste tablets van de concurrent. Net zoals bij de iPhone 12 en 12 mini kun je de iPad Air in een aantal vrolijke pastelkleuren bestellen. Zo heeft de aluminium behuizing van ons testmodel een mintgroene kleur. Het kleurenschema voor de iPad Pro blijft, net als bij de Pro-iPhones, ingetogener.

Kijkende naar de onderstaande tabel, waarin we de specificaties van de hele huidige iPad-line-up naast elkaar hebben gezet, valt je misschien op dat de iPad Air 2020 vrijwel even groot is als de iPad Pro 2020 in de 11"-uitvoering. Lengte en breedte zijn identiek. Hoewel marginaal dikker, is de iPad Air 2020 met zijn 6,1 millimeter nog steeds een uiterst dunne tablet. Met 458 gram is het bovendien de lichtste iPad, behalve de veel kleinere iPad mini. Het slanke formaat is fijn in gebruik en ziet er fraai uit. Net als bij de iPad Pro lijkt de stevigheid wel het kind van de rekening. Afgaande op onze voorzichtige buigpogingen hoef je niet al te veel kracht te zetten voordat het dunne metaal meegeeft. Ook het glas aan de voorkant lijkt niet erg dik; bij het tekenen of tikken met de pen zien we al snel kleine 'golfjes' op het scherm.

Apple iPad mini 2019 Apple iPad 2020 Apple iPad Air 2020 Apple iPad Pro 2020 Afmetingen hxbxd 203,2x134,8x6,1mm 250,6x174,1x7,5mm 247,6x178,5x6,1mm 11"

247,6x178,5x5,9mm

12,9"

280,6x214,9x5,9mm Gewicht 301g (Wifi) 490g (Wifi) 458g (Wifi) 11"

471g

12,9"

641g Schermdiagonaal 7,9" 10,2" 10,9" 11"

12,9" Schermresolutie 2048x1536, 324ppi 2160x1620, 264ppi 2360x1640, 264ppi 11"

2388x1668, 265ppi

12,9"

2732x2048, 265ppi Refreshrate 60Hz 60Hz 60Hz 120Hz Kleurbereik DCI-P3 sRGB DCI-P3 DCI-P3 Camera achter 8Mp (primair) 8Mp (primair) 12Mp (primair) 12Mp (primair)

10Mp (ultrawide)

Lidar-scanner Camera voor 7Mp 1,2Mp 7Mp 7Mp Authenticatie Touch ID

(homeknop) Touch ID (homeknop) Touch ID

(zijkant) Face ID Soc Apple A12 Apple A12 Apple A14 Apple A12Z Werkgeheugen 3GB 3GB 4GB 6GB Opslag 64GB

256GB 32GB

128GB 64GB

256GB 128GB

256GB

512GB

1TB Prijs vanaf € 459 € 389 € 669 11"

€ 899

12,9"

€ 1119 Aansluitingen Lightning Lightning

Smart Connector USB-C

Smart Connector USB-C

Smart Connector Accessoires Apple Pencil 1 Smart Keyboard

Apple Pencil 1 Magic Keyboard

Apple Pencil 2 Magic Keyboard

Apple Pencil 2

Het ontwerp van de nieuwe iPad Air mag dus weer een mash-up zijn van ideeën die we al eerder hebben gezien, uniek in Apple-land is wel de inlogmethode. De infraroodcamera voor gezichtsherkenning, of Face ID, waarover iPad Pro's en iPhones beschikken, was kennelijk te duur en voor een homeknop met vingerafdrukscanner is in het nieuwe design geen ruimte. Apple koos dus voor een vingerafdrukscanner in de powerknop, wat sommige Android-smartphones en tablets al eerder hadden. De scanner werkt prima, maar je zult bij het ontgrendelen altijd even moeten nadenken over de oriëntatie van de iPad. Dat klinkt voor de hand liggend, maar is het in de praktijk niet, omdat de voorkant symmetrisch is. Gelukkig geeft de iPad Air op het vergrendelscherm een tip waar de knop zich bevindt, zoals iPad Pro-modellen met Face ID een pijl naar de camera in beeld tonen als je die per ongeluk afdekt.

De iPad Air 2020 heeft geen camera-eiland zoals de iPad Pro 2020 en de iPhone 11- en iPhone 12-modellen. In plaats daarvan lijkt de cameraopstelling op die van de iPad Pro uit 2018: één enkele camera die helaas weer behoorlijk uitsteekt. Op de iPad Air zitten dus geen ultragroothoekcamera, geen flitser en geen lidar-dieptecamera, die je wel bij de iPad Pro 2020 aantreft. Zo lang je niet intensief met augmented reality aan de slag gaat of je tablet graag als fotocamera gebruikt, zul je het gemis bij de iPad Air 2020 misschien niet eens opmerken. Ook met de iPad Air 2020 kun je wel van AR-apps gebruikmaken, al zou het kunnen dat het 3d-beeld minder stabiel over de scène wordt geprojecteerd. Sommige AR-apps hebben bovendien al aanvullende functionaliteit die alleen op apparaten met lidar werkt.

Aan de zijkanten van de iPad Air 2020 zitten net als bij de iPad Pro 2020 op vier plekken gaatjes voor de luidsprekers, maar bij de iPad Air zitten stiekem maar op twee plekken luidsprekers. In portretmodus komt het geluid daardoor enkel van links. Bij het kijken naar video in landschapsmodus heb je daarvan geen last en is het stereobeeld prima, evenals de algehele geluidskwaliteit.

De iPad Air 2020 heeft dezelfde aansluitingen als het Pro-model: USB-C in plaats van Lightning, en een Smart Connector aan de zijkant voor het toetsenbord. De USB-C-poort maakt dat je makkelijker accessoires kunt gebruiken met de nieuwe iPad Air. Zo kun je direct geheugenkaartlezers of externe beeldschermen inpluggen, waar je bij modellen met Lightning, zoals de iPad 2020 en iPad Air 2019, een apart verloopstukje nodig hebt.

Update 6-1 16:00 - Eerder stond op deze plek dat je op de iPad Pro 2019 met Lightning-poort geen accessoires als kaartlezers of beeldschermen kan aansluiten, maar dit kan wel via een adapter. Het artikel is hierop aangepast.

Doordat de iPad Air 2020 even groot is als de iPad Pro 2020, kun je ook op deze tablet het Magic Keyboard aansluiten. In de speciale toetsenbordhoes van Apple klikt de tablet magnetisch op zijn plek. Het geheel voelt veel fijner aan dan het toetsenbord dat Apple voorheen verkocht, zoals we al in de review van de iPad Pro 2020 opmerkten. Niet alleen tikt het een stuk lekkerder, doordat de hoeveelheid travel omhoog is gegaan, ook heeft Apple een touchpad toegevoegd. Zo kun je iOS ook met een aanwijspijl bedienen in plaats van alleen met aanrakingen, wat prettiger werkt als de tablet onder een hoek voor je staat. Uniek aan het Magic Keyboard is de scharnierconstructie waardoor de tablet als het ware lijkt te 'zweven' boven de toetsen. Een prijzige luxe, want met 339 euro kennen we weinig toetsenbordaccessoires voor tablets die nóg duurder zijn.

Scherm en pen

Apple voorziet zijn iPads over het algemeen van uitstekende beeldschermen en de nieuwe Air is, gelet op de specificaties, geen uitzondering. Het gelamineerde ips-paneel heeft een diagonaal van 10,9" en is daarmee nét iets kleiner dan het 11"-scherm van de iPad Pro 2020. Tenzij je de twee naast elkaar legt, zal dat niet opvallen. De resolutie van de iPad Air 2020 bedraagt 2360x1640 pixels, wat goed is voor de pixeldichtheid van 264ppi die ook door alle recente iPads behalve de iPad mini wordt benaderd. Ook kan het scherm weer een groot deel van het brede DCI-P3 kleurbereik laten zien. Veruit de meeste andere Apple-apparaten van de afgelopen jaren kunnen dat ook, maar de 'basis'-iPad nog altijd niet.

Net als alle iPads van dit moment ondersteunt ook de iPad Air peninvoer, maar het nieuwe model kan eindelijk met Apples tweedegeneratie-Pencil overweg, net zoals de iPad Pro 2018 en 2020. De tweede Pencil is een stuk handiger in gebruik dan de eerstegeneratie-Pencil, te gebruiken bij de iPad Air 2019 en de iPad 2020. Zo kan de nieuwe pen magnetisch aan de zijkant worden vastgemaakt en draadloos worden opgeladen, dus de knullige oplaadconnector is niet meer nodig. Door de vlakke kanten rolt de pen niet makkelijk weg en evenmin is hij voorzien van een dopje dat makkelijk kwijtraakt. Helaas moet je de Pencil nog altijd los aanschaffen. Met 135 euro, 36 euro meer dan de eerste generatie, is het een duur accessoire.

Het belangrijkste verschil tussen het scherm van de iPad Air 2020 en dat van iPad Pro 2020 is de refreshrate. Die is bij de iPad Air nog steeds 60Hz, waar de Pro-modellen van een 120Hz-ProMotion-scherm zijn voorzien. Het bewegen door de interface voelt daarmee net wat minder soepel en vloeiend aan en dat is ook relevant als je bij de iPad een Pencil gebruikt. Door de lagere refreshrate lijkt de digitale 'inkt' minder vanuit de punt van de pen te vloeien, wat vooral opvalt bij snellere pennenstreken. Eerlijk is eerlijk, ook de iPad Air 2020 biedt een uitstekende teken- of schrijfervaring en als je de Pro niet in handen hebt gehad, zul je er vermoedelijk content mee zijn.

We hebben uiteraard onze vaste serie metingen uitgevoerd op het scherm van de iPad Air 2020 door middel van een X-rite i1 Display Pro-colorimeter en Portait Displays Calman Ultimate-analysesoftware. Het scherm van de iPad Air 2020 haalt nagenoeg exact de beloofde 500cd/m² aan helderheid. De meeste andere iPads komen daar ook aan; enkel de geteste iPad Pro-modellen bieden nog een iets hogere maximale helderheid. Het contrast ligt rond de 1200:1, zoals je van een ips-paneel kunt verwachten, dus ondanks de redelijk hoge piekhelderheid en het grote kleurbereik is de iPad Air 2020 niet geschikt voor hdr-weergave. De iPad Pro 2020 doet het op dat vlak niet beter, maar er gaan geruchten dat Apple het duurste model in zijn line-up binnenkort van een scherm met miniledbacklight voorziet, dat het contrast in potentie aanzienlijk verbetert en daarmee hdr-weergave mogelijk maakt.

Wat kleurweergave betreft merken we op dat ons testmodel van de iPad Air 2020 minder goed is afgesteld dan de iPad Pro 2020 en ook de meeste andere iPads waarmee we vergelijken. Dat zit hem vooral in de kleurtemperatuur. We hebben uiteraard de functie True Tone uitgeschakeld voor deze test. Standaard is het beeld te blauw, wat tot uitdrukking komt in de verhoogde grijsafwijking in bovenstaande grafiek en de kleurtemperatuur van om en nabij de 7000 kelvin. Zonde, want de kleurfout is zoals altijd zeer laag en de gamma-afstelling is ook bijna perfect. De DCI-P3 kleurdekking is met 97 procent eveneens uitstekend.

Hardware en accuduur

De iPad Air 2020 beschikt over de gloednieuwe Apple A14 Bionic-soc, ook te vinden in de iPhone 12-serie. Die is, net als de A12-soc in de vorige iPad Air en de iPad van dit jaar, voorzien van zes cpu-cores en vier gpu-rekenkernen. Uiteraard is de chip per kern een stuk sneller geworden. Gekeken naar de prestaties per rekenkern is de Air 2020 zelfs de snelste tablet die Apple nu verkoopt, doordat de iPad Pro 2020 nog van een oudere A12Z Bionic-soc is voorzien. Deze 'opgevoerde' variant van de A12 Bionic-soc uit de iPhone Xs-serie heeft echter meer cpu- en gpu-rekenkernen dan de A14. In tests van multicore-cpu-prestaties is de iPad Air 2020 daardoor niet de snelste. Datzelfde geldt als we kijken naar de gpu-prestaties.

Hoewel de verschillen in rekenkracht tussen Air en Pro nu beperkt zijn, verwachten we dat het onderscheid met de komende update van de iPad Pro weer groter zal worden. Ook de huidige Pro-modellen hebben daarbij meer werkgeheugen, hoewel de iPad Air 2020 met 4GB ram wel een kleine upgrade heeft gehad dan de iPad Air 2019 met 3GB. Evengoed is de nieuwe iPad Air anno 2021 een van de krachtigste tablets die je kunt kopen, met fijne software en een ecosysteem aan apps dat je ook in staat stelt die rekenkracht nuttig te gebruiken. Voor contentconsumptie en standaardtaken voldoet zelfs de basaalste iPad nog ruimschoots.

Wat wellicht níet ruimschoots voldoet, is de hoeveelheid opslag die Apple het basismodel van de iPad Air 2020 opnieuw heeft meegegeven, slechts 64GB, waar de instap-iPad Pro begint bij 128GB. Je wordt dus haast gedwongen te 'upgraden' naar 256GB, wat een meerprijs van liefst 200 euro oplevert. Andere capaciteiten zijn er niet, terwijl je de iPad Pro nog met 512GB of 1TB kunt bestellen.

De iPad Air 2020 is voorzien van een 28,6Wh-accu, waarmee de capaciteit een stukje lager uitvalt dan bij het uitgaande model met een 30,2Wh-accu. Dat terwijl het scherm van de nieuwe iPad Air groter is en de soc krachtiger is geworden. Weinig verrassend zien we in onze beide accutests dat de looptijd korter uitvalt. Was de iPad Air 2019 een van de best scorende iPads van de afgelopen jaren in de webbrowse-test, het 2020-model eindigt juist als een van de hekkensluiters, met een ruim twee uur kortere looptijd. In de videotest geeft de iPad Air 2020 zelfs drie uur toe op de voorganger. Ook bij een hertest ging het beeld al na acht uur op zwart.

De nieuwe iPad Air mag sneller leeg raken, fijn is dat het apparaat zich wel snel laat opladen. Voor het eerst zit er namelijk een 20W-lader in de doos, waar je het zelfs bij de iPad Pro 2020 nog met een 18W-exemplaar moet stellen. In combinatie met de kleinere accu zit de iPad Air 2020 zo beduidend sneller vol dan iedere andere iPad van de afgelopen jaren, althans met de meegeleverde oplader.

Conclusie

Ben je nu op zoek naar een luxere iPad die zich leent voor net iets meer dan alleen contentconsumptie, dan vormt de iPad Air 2020 een interessante aanbieding. Voor ongeveer 250 euro minder dan een nieuwe iPad Pro heb je een apparaat met hetzelfde moderne design, een haast even fraai beeldscherm, met een helaas wat tegenvallende afstelling, en een even rappe als moderne soc, die in sommige opzichten zelfs de soc in de iPad Pro naar de kroon steekt. Je kunt er bovendien dezelfde uitstekende accessoires bij gebruiken, zoals de Apple Pencil 2 en het Magic Keyboard, waarbij je dankzij de USB-C-aansluiting meer mogelijkheden hebt om andere apparaten te verbinden. Bijster stevig is de behuizing niet en ook de accuduur heeft te lijden onder de superdunne formfactor, maar toch is de iPad Air 2020 in de praktijk een fijne tablet.

Hoewel we verwachten dat de weggelaten features als de lidarcamera, FaceID-functionaliteit en 120Hz-refreshrate voor veel gebruikers geen enorm gemis zullen vormen, zou het goed kunnen dat je uiteindelijk toch duurder uit bent met een iPad Air 2020 dan je misschien had verwacht. Dat maakt deze 'netnietpro' minder aantrekkelijk dan je op het eerste gezicht zou denken. Om te beginnen ligt de startprijs 100 euro hoger dan bij het uitgaande model. Wil je meer dan een magere 64GB opslag, dan is je enige optie om daarbovenop nog eens 200 euro uit te geven aan een 256GB-model. De prijsstelling van de fraaie accessoires, die voorheen alleen aan Pro-gebruikers waren voorbehouden, lijkt daarbij afgestemd op Apples duurste tablet. Voorzie je je nieuwe iPad Air van alle mogelijke toeters, bellen en accessoires, dan ben je zomaar richting of over de 1000 euro kwijt, en is het relatieve prijsverschil met een vergelijkbaar uitgeruste iPad Pro ineens een stuk minder groot.

Evengoed blijft het verschil in featureset en prestaties tussen Air en Pro op dit moment opvallend klein, waarmee de iPad Air 2020 je een leuke besparing kan opleveren. Apple zal dat ook hebben ingezien. Naar verluidt staat er zeer binnenkort weer een nieuwe iPad Pro klaar. Features als een snellere soc en een miniledscherm moeten het Pro-model dan weer op de kaart zetten als het onbetwiste topmodel in Apples line-up.