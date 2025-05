Apple Final Cut Pro-iPad-app laat gebruikers met vier iPhones tegelijk filmen

Apple heeft Final Cut Pro for iPad 2 aangekondigd, waarbij gebruikers draadloos vier iPhones of iPads aan een iPad kunnen koppelen, om zo tegelijk met vier camera's te kunnen filmen. De functie werkt met de nieuwe Final Cut Camera-app.

De functie waarmee gebruikers met maximaal vier camera's tegelijk kunnen filmen, heet Live Multicam, en is bedoeld voor bijvoorbeeld filmmakers die met meerdere camera's tegelijk films willen maken. Voor de functie moeten gebruikers de nieuwe Final Cut Camera-app installeren op de iPhones en iPads die de filmmaker willen gebruiken. Gebruikers kunnen die iPhones en iPads op afstand bedienen met de Final Cut Pro for iPad 2-app, om bijvoorbeeld de focus, zoom of belichting aan te passen.

De Final Cut Camera kan niet alleen gebruikt worden in samenwerking met Live Multicam, maar kan ook gebruikt worden als losstaande camera-app. Daarmee kunnen gebruikers extra zaken aanpassen ten opzichte van de standaard camera-app, zoals de ISO-waarde, de sluitertijd en het gebruiken van focus peaking.

Final Cut Pro for iPad 2 komt 'later dit voorjaar' beschikbaar als gratis upgrade voor huidige gebruikers. Voor nieuwe gebruikers kost de app 5 euro per maand of 49 euro per jaar. Deze app vereist een iPad met M1-soc of hoger en iPadOS 17.4 of nieuwer. Final Cut Camera is gratis, komt eveneens dit voorjaar uit en vereist een iPhone Xs of nieuwer met iOS 17.4 of hoger, of een iPad-model met iPadOS 17.4 of hoger.