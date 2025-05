Gebruikers melden dat News-widget op iOS is verdwenen

Verschillende gebruikers op Reddit melden dat de News-widget is verdwenen van hun telefoons. Dat lijkt voornamelijk voor te komen bij gebruikers buiten de Verenigde Staten, maar het is niet bekend hoe wijdverspreid het probleem is en waarom dat voorkomt.

Gebruikers in meerdere threads op Reddit merken op dat de News-widget is verdwenen van hun iPhones. Het gaat om gebruikers met de recentste versie van iOS, 17.4.1, maar ook om gebruikers die nog op iOS 16 zitten. De meldingen komen van gebruikers over de hele wereld, zowel uit Europese landen als Nederland, Noorwegen en Oostenrijk als van gebruikers uit Singapore. Opvallend is dat er vooralsnog geen gebruikers uit de VS lijken te zijn die last zouden hebben van het probleem.

Apple heeft nog niet op het bericht gereageerd en kon niet antwoorden op vragen van Tweakers. Wel is bekend dat het bedrijf op dinsdag 7 mei een evenement organiseert waarbij het vermoedelijk nieuwe iPad Pro-modellen met een oledscherm gaat tonen. Het is niet bekend of de verwijdering van de widget daarmee verband houdt, maar volgens een Reddit-gebruiker zou Apple op 8 mei met een reactie komen.