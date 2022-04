Franse organisatie klaagt Apple aan om reclame in iOS 14

De Franse organisatie France Digitale klaagt Apple aan om vermeende dataverzameling in iOS 14. Volgens de organisatie die start-ups ondersteunt, staat in iOS 14 dataverzameling door Apple standaard aan, iets dat de fabrikant kan gebruiken voor advertenties.

De optie voor gepersonaliseerde reclame staat standaard aan na installatie van iOS 14, zo claimt France Digitale volgens Sifted en Le Monde. Apple gebruikt dat om bijvoorbeeld apps aan te prijzen in de App Store, Apple News en de Aandelen-app. Daarvoor gebruikt Apple onder meer apparaatgegevens, locatiegegevens, zoekopdrachten in de App Store en de gelezen artikelen in Apple News.

De aanklacht vermeldt verder dat Apple niet duidelijk maakt hoe de informatie verzonden wordt en welke derde partijen de gegevens in handen kunnen krijgen. Apple claimt in de informatie die op te roepen is via de instellingen dat de data niet naar bedrijven van derden gaat.

Volgens Apple zijn de advertenties wel gepersonaliseerd, maar verzamelt het de gegevens om mensen in te delen in groepen en die groepen te voorzien van dezelfde advertenties. Die groepen bestaan uit minimaal vijfduizend mensen.

Apple ontkent de beschuldiging in de aanklacht. "De beschuldigingen zullen gezien worden voor wat ze zijn: een slechte poging door bedrijven die gebruikers tracken om af te leiden van hun eigen acties en toezichthouders te misleiden", zegt het bedrijf.

Apple wijst erop dat er een opt-out is voor gepersonaliseerde reclame. Volgens France Digitale is dat een overtreding van de Europese privacywet AVG, die volgens de organisatie zou voorschrijven dat gepersonaliseerde reclame opt-in zou moeten zijn.

France Digitale, een organisatie die start-ups ondersteunt, heeft de Franse privacytoezichthouder CNIL gevraagd te kijken naar deze praktijk. Apple claimt juist grote stappen hebben gemaakt in iOS 14 rond advertenties en privacy; zo zijn er nu privacylabels bij Apps en moeten apps gaan vragen om gebruikers te tracken vanaf dit voorjaar.