Gerucht: Xiaomi werkt aan telefoon die kan opladen met 200W

Xiaomi zou werken aan een telefoon die bedraad zou kunnen opladen met 200W. Het maximale vermogen waarmee een smartphone nu kan opladen is 120W. Het zou de volgende stap betekenen in snelladen voor telefoons.

De Xiaomi-telefoon zou in de tweede helft van het jaar moeten uitkomen, meldt de Chinese leaker Digital Chat Station. Digital Chat Station heeft al vaker laten zien vroegtijdig over juiste informatie te beschikken, zoals over de Snapdragon 865 van Qualcomm en de Mate X2 van Huawei.

De telefoon zou een accu hebben van rond 5000mAh; hoe lang het opladen in totaal duurt, is onbekend. De Xiaomi Mi 10 Ultra, die met 120W kan laden, komt uit rond 22 minuten. Behalve de Xiaomi-telefoon van vorig jaar kunnen ook de nubia Red Magic 6 Pro en de Vivo iQOO 7 opladen met 120W.

Laden met 200W zou een nieuwe stap betekenen in de race om steeds sneller telefoons op te laden. Het is onbekend hoe Xiaomi de hogere laadsnelheid bereikt; dat zou kunnen door de accu in meer cellen te verdelen om zo een hogere spanning aan te kunnen bijvoorbeeld. De meeste telefoons die nu snelladen ondersteunen, hebben accu's met meerdere cellen.