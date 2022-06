Xiaomi brengt Mi 10 Ultra-smartphone met 120W-laden niet uit in Europa

Xiaomi brengt zijn Mi 10 Ultra en Redmi K30 Ultra beide niet uit buiten China. Dat heeft de fabrikant laten weten. De Mi 10 Ultra heeft bovendien als eerste Xiaomi-telefoon een scherm van de Chinese fabrikant TCL.

De telefoons zullen ook niet later uitkomen onder de Poco-merknaam, schrijft GSMArena op basis van informatie van Xiaomi. Andere telefoons in de Mi 10-serie kwamen wel uit in de Benelux en ook de Redmi K30 Pro kwam uiteindelijk uit als Poco F2 Pro.

De Mi 10 Ultra is de eerste smartphone van Xiaomi met TCL-scherm, zegt die fabrikant op Weibo. TCL maakt ook telefoons onder eigen naam, maar had dit scherm nog niet gebruikt. Het is een 6,7"-oledpaneel met een fhd+-resolutie. De verversingssnelheid is 120Hz, de piekhelderheid komt uit op 1120cd/m². De telefoon valt verder op door de hoogste laadsnelheid op een telefoon tot nu toe: 120W. Draadloos laden gaat met maximaal 50W.

Xiaomi presenteerde de telefoons dinsdag. Xiaomi brengt de Mi 10 Ultra in China volgende week uit voor prijzen vanaf 5299 yuan. Omgerekend is dat zo'n 648 euro. De Redmi K30 Ultra kost 1999 yuan, omgerekend momenteel zo'n 245 euro.