Xiaomi introduceert Mi 11 met Snapdragon 888 en 6,81"-amoledscherm

Xiaomi heeft zijn Mi 11-smartphone officieel aangekondigd. Het toestel krijgt onder andere een Snapdragon 888-soc en een 6,81"-amoledscherm dat is gemaakt van Gorilla Glass Victus. De Mi 11 met 8GB geheugen en 128GB opslag kost in China omgerekend 500 euro.

Xiaomi voorziet de Mi 11 van een 6,81"-amoledscherm met resolutie van 3200x1440 pixels en een maximale helderheid van 1500 cd/m². Het paneel ondersteunt een variabele verversingssnelheid van 30Hz tot 120Hz. Het scherm wordt daarnaast gemaakt van Gorilla Glass Victus, dat volgens fabrikant Corning tot 50 procent betere valweerstand moet bieden en 100 procent krasbestendiger zou zijn. Het scherm heeft afgeronde zijkanten.

Afbeeldingen via Xiaomi

Zoals de smartphonemaker eerder al bevestigde, krijgt de Xiaomi Mi 11 een Snapdragon 888-soc. Het is de eerste telefoon met deze soc, die eerder deze maand officieel werd aangekondigd door Qualcomm. De chip beschikt over een geïntegreerd 5g-modem en wordt gemaakt op Samsungs 5nm-procedé. De soc krijgt een enkele Cortex-X1-core op 2,84GHz, drie Cortex-A78-kernen op 2,42GHz en vier meer zuinige Cortex-A55-cores op 1,80GHz.

De Mi 11 krijgt wederom een 108-megapixelcamera met optische beeldstabilisatie, net als de huidige Xiaomi Mi 10. De smartphone krijgt verder een 13-megapixelcamera met ultragroothoeklens en een 5-megapixelsensor voor 'tele- en macrofoto's'. Een 20-megapixelselfiecamera zit in een gat in het scherm verwerkt.

De 4600mAh-accu ondersteunt bedraad snelladen met een vermogen van 55W. Xiaomi levert de smartphone niet langer standaard met een oplader, maar meldt daarbij dat het een bundelversie met losse snellader uitbrengt. De adviesprijs van die variant blijft ongewijzigd ten opzichte van de versie zonder lader. Gebruikers kunnen het toestel daarnaast draadloos opladen met maximaal 50W. Ook kan de Mi 11 zelf andere accessoires draadloos opladen. Dat gaat net bij als de huidige Mi 10-toestellen op maximaal 10W.

De smartphone krijgt in China een adviesprijs vanaf 3999 yuan, omgerekend zo'n 500 euro. Voor dat bedrag levert Xiaomi een Mi 11 met 8GB Lpddr5-3200-geheugen en 128GB ufs 3.1-opslag. Een variant met 256GB opslag en 8GB geheugen kost omgerekend ongeveer 538 euro, terwijl een model met 12GB geheugen zo'n 588 euro kost in China. Over beschikbaarheid in Europa wordt nog niet gerept.

De telefoon wordt geleverd met MIUI 12.5, dat is gebaseerd op Android 11. Het toestel komt beschikbaar in verschillende kleuren; een glazen model komt beschikbaar in het zwart, wit en blauw. Er komen ook versies met blauw of bruin nepleer.