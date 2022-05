Xiaomi presenteert Mi 10T Lite met nieuwe Snapdragon 750G-soc voor 280 euro

Xiaomi heeft de Mi 10T-serie van smartphones aangekondigd. De Mi 10T Lite is de goedkoopste van de drie en heeft een Qualcomm Snapdragon 750G-soc met 5G en de telefoon komt in november uit voor 275 euro.

De Mi 10T Lite heeft een 6,67"-lcd van 15,5x7cm met een maximale verversingssnelheid van 120Hz en een oppervlakte van 108 vierkante centimeter. De fabrikant noemt dat een DotDisplay, waarbij het scherm een gat heeft voor de 16-megapixelfrontcamera. Xiaomi claimt een helderheid van 450 candela per vierkante meter en een contrast van 1500:1.

De soc is een Qualcomm Snapdragon 750G, een nieuwe chip die Qualcomm vorige week presenteerde. De op 8nm gemaakte soc heeft twee Cortex A77-kernen op 2,2GHz, zes A55-kernen op 1,8GHz en een Adreno 619-gpu. Het ingebouwde 5G-modem heeft ondersteuning voor 5G op hoge mmWave-frequenties, maar de telefoon heeft daar geen antennes voor. Wel heeft de Mi 10T Lite 5G op alle in de Benelux gebruikte 5G-frequenties, iets dat bij Xiaomi's Poco F2 Pro bijvoorbeeld ontbreekt. Xiaomi voorziet de telefoon van 6GB lpddr4x-geheugen en 64GB UFS 2.1-opslag of 128GB UFS 2.2-opslag.

De telefoon heeft vier camera's achterop, met een 43 vierkante millimeter grote 64-megapixelsensor als primaire camera. Daarnaast zit er nog een 8-megapixelcamera met ultragroothoeklens op, naast een 2-megapixelmacrocamera en een dieptesensor in de vorm van een camera.

De accu heeft een capaciteit van 4820mAh en kan opladen met 33W. De telefoon komt in november uit voor 279 euro, al is hij eerder al een paar weken te verkrijgen voor 249 euro, zo zegt de fabrikant.

Daarnaast komt Xiaomi met de Mi 10T en Mi 10T Pro, twee telefoons die eerder uitlekten. Zoals die geruchten al lieten zien hebben beide telefoons een Qualcomm Snapdragon 865-soc, 144Hz-lcd's en een 5000mAh-accu. et grootste verschil tussen de reguliere versie en de Pro-variant zit in de primaire camera. De Pro-versie heeft een 108-megapixelcamera, die van de reguliere versie is 64 megapixels. De Mi 10T komt uit voor 449 euro en de Pro-versie kost 599 euro, met een duurdere variant met meer opslag voor 649 euro. Beide telefoons komen in november uit.