Xiaomi kondigt eerste smartphone met Snapdragon 888 volgende week aan

Xiaomi zal zijn smartphone Mi 11, voorzien van de Qualcomm Snapdragon 888-soc, volgende week presenteren. De fabrikant heeft de presentatie in China gepland voor komende maandag. Xiaomi is de eerste die een Snapdragon 888-telefoon gaat uitbrengen.

De uitnodiging op Weibo geeft niets weg over specs of details van de telefoon, maar de fabrikant belooft meerdere 'doorbraken'. Xiaomi zou de telefoon kort na de aankondiging willen uitbrengen in China, al volgt de release in Europa vaak later. Het zou gaan om alleen de Mi 11 en niet een Mi 11 Pro.

De Amerikaanse chipontwerper kondigde die begin deze maand aan. Het is de eerste high-end soc voor smartphones met geïntegreerde 5G-modem. De soc richt zich verder op de combinatie met een camera met de toevoeging van een drievoudige image signal processor. Ook zit er voor het eerst een Cortex X1-core in en een stevigere chip voor AI-gerelateerd rekenwerk.

Er zijn nog weinig geruchten over de Mi 11. Xiaomi heeft al jaren de Mi-serie van telefoons, waarin vorig jaar de Mi 10 uitkwam. Xiaomi zou niet de enige zijn die de presentatie van nieuwe modellen naar voren heeft gehaald. Samsung zou de Galaxy S21-modellen half januari willen presenteren. Ook OnePlus zou de presentatie van zijn nieuwe high-end model relatief vroeg in het jaar willen doen.