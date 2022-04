Alle Moto E-telefoons en enkele Moto G8-modellen krijgen geen Android 11

Lenovo geeft geen enkele Moto E-telefoon de upgrade naar Android 11, zo blijkt uit de lijst van telefoons die de upgrade gaan krijgen. Ook de vorig jaar verschenen Moto G8 Plus zal geen upgrade krijgen.

Moto G8 Power

De upgrade komt wel naar alle andere Moto G8-modellen, zo blijkt uit de lijst die Lenovo online heeft gezet. Het gebrek aan upgrades voor de Moto G8 Plus en Moto E-modellen is niet onverwacht; Lenovo belooft voor Moto E-modellen geen enkele versie-upgrade van Android en voor Moto G-telefoons gaat het om één upgrade. De G8 Plus kwam vorig najaar uit met Android 9 en kreeg al een upgrade naar Android 10. De G8 Power Lite lijkt ook geen upgrade te krijgen, ondanks dat die pas acht maanden geleden uitkwam; ook die telefoon begon met Android 9. Ook de One Zoom van vorig jaar ontbreekt op de lijst.

Op de lijst staan wel alle dit jaar uitgekomen Moto G-telefoons, waaronder de 5G-varianten en de G9-telefoons. Ook de razr-toestellen en Edge-telefoons staan ertussen. Lenovo zegt niet precies wanneer de upgrades zullen komen, maar de upgrades moeten ergens in de komende maanden beginnen. Android 11 kwam enkele maanden geleden uit en draait al op diverse smartphones.