Motorola: onlangs uitgekomen Moto E-telefoons krijgen geen Android 12

Lenovo heeft een lijst gepubliceerd van Motorola-smartphones die de upgrade naar Android 12 zullen krijgen. High-end telefoons van vorig jaar staan er wel op, maar midrangemodellen uit 2020 krijgen de upgrade niet. Geen enkele Moto E-telefoon krijgt Android 12.

De upgrade begint in februari volgend jaar, maar Lenovo specificeert niet wanneer de upgrade voor welke telefoon precies zal beginnen. Van de high-end telefoon krijgen de razr- en Edge-telefoons allemaal Android 12. Voor 2020 kwamen er een paar jaar geen duurdere Motorola-telefoons uit.

Midrangetelefoons uit 2019 als de One Action, One Vision en One Hyper blijven daarmee definitief achter op Android 11. Dat geldt ook voor modellen als de Moto G 5G, G 5G Plus en Moto G9 en G8-telefoons. Ook de recentste Moto E-telefoons als de E20 en E40 blijven op Android 11. Die kwamen dit najaar uit.

Veel van de modellen blijven wel beveiligingsupdates krijgen. De roadmap ligt in lijn met beloften over upgrades die de fabrikant doet. Moto E-telefoons krijgen volgens die beloften geen upgrades, Moto G-telefoons eentje en dure modellen twee. Daarmee behoort Lenovo tot de fabrikanten die het minst lang upgrades belooft voor zijn telefoons.

Motorola's die Android 12 krijgen razr Edge One Moto G 2021 - Edge 20, Edge 20 Pro, Edge 20 lite, Edge 20 fusion 5G Ace G200, G100, G71, G60s, G60, G51, G50, G50 5G, G41, G40 fusion, G31, G30, G Power 2022, G Pure, G Stylus 5G 2020 razr, razr 5G Edge, Edge+