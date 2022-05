Lenovo kondigt drie nieuwe Motorola Moto G-telefoons voor Nederlandse markt aan

Lenovo heeft drie nieuwe Motorola Moto G-telefoons aangekondigd. Die komen allemaal uit in de Benelux. De duurste is de Moto G200, een telefoon met een high-end soc erin. Die moet de Moto G100 van eerder dit jaar opvolgen.

Met de nieuwe telefoons krijgen veel telefoons die eerder dit jaar uitkomen gelijk opvolgers. Dat geldt voor de Moto G100, die sinds april verkrijgbaar is in Nederland, maar ook voor telefoons die later in het voorjaar uitkwamen. Doorgaans krijgen Moto-telefoons eens per jaar een nieuwe versie.

Voor de Moto G-telefoons geldt dat Lenovo één Android-upgrade belooft en twee jaar beveiligingsupdates. Dat is onder het gemiddelde van de markt. Ook bij midrange-telefoons is de belofte voor drie jaar aan updates gebruikelijk geworden, terwijl enkele merken langer ondersteuning bieden dan dat.

De duurste is de 449 euro kostende Moto G200, voorzien van een Qualcomm Snapdragon 888+-soc. De telefoon is geschikt voor de ReadyFor-desktopmodus van Motorola, waarmee gebruikers de telefoon kunnen gebruiken met een aangepaste interface op een groter scherm. ReadyFor was nieuw op de Moto G100 eerder dit jaar.

Daarnaast komen ook de G51 5G en G31 in Nederland uit. Lenovo kondigde ook de G71 en G41 aan. In eerste instantie zei Lenovo dat die ook in Nederland zouden uitkomen, maar intussen zegt de fabrikant dat het nog onbekend is of die uit zullen komen.

Toestel Moto G200 Moto G100 Moto G71 5G Moto G60 Afmetingen 168,1mm

75,5mm

8,9mm

202g 168,4mm

74mm

9,7mm

207g 161,2mm

73,9mm

8,5mm

179g 169,6mm

75,9mm

9,8mm

225g Scherm 6,8"-lcd, 110cm², 2460x1080px, 20,5:9, 144Hz 6,7"-lcd, 105cm², 2520x2080px, 21:9, 90Hz 6,4"-oled, 99cm², 2400x1080px, 20:9, 60Hz 6,8"-lcd, 2460x1080px, 110cm², 20,5:9, 120Hz Soc Snapdragon 888+, 5G Snapdragon 870 Snapdragon 695, 5G Snapdragon 732G Geheugen en opslag 8GB, 128GB 8/12GB, 128/256GB 6GB, 128GB 6GB, 128GB Camera's 1. 108MP

2. 8MP, ultragroothoek

3. Diepte

Front: 16MP 1. 64MP

2. 16MP, ultragroothoek

3. Diepte

Front 1: 16MP

Front 2: 8MP, ultragroothoek 1. 50MP

2. 8MP, ultragroothoek

3. 2MP, macro

Front: 16MP 1. 108MP

2. 8MP, ultragroothoek

3. Diepte

Front: 32MP Accu en laden 5000mAh, 33W 5000mAh, 20W 5000mAh, 30W 6000mAh, 20W Prijs en release November 2021, 449 euro April 2021, 500 euro November 2021, 299 euro April 2021, 300 euro