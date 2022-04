Moto G100-smartphone heeft Snapdragon 870-soc en dock voor desktopmodus

Lenovo heeft de Moto G100-smartphone aangekondigd. De telefoon is de eerste met Ready For, een desktopmodus van Lenovo. Met een dock en een kabel is de telefoon aan te sluiten op een groter scherm, muis en toetsenbord voor gebruik als desktop of voor gaming.

Het is mogelijk om de Moto G100 los te kopen, maar er komt ook een bundel met het dock en de kabel erin. Met het dock en de kabel is het mogelijk om de telefoon aan te sluiten op een monitor tijdens het laden van de telefoon. In het dock zit bovendien een ventilator voor koeling, die minimaal 0,017 kubieke meter lucht per minuut kan verplaatsen en op 30cm afstand een geluid produceert van maximaal 37dBa. Het systeem ondersteunt DisplayPort 1.4 en HDMI 1.4 voor het doorsturen van 4k-beelden op 30fps en heeft aan beide kanten USB-C.

Ready For heeft vijf modussen: mirror display, mobile desktop, tv, game, en videochat. De interface op het grote scherm past zich aan op de keuze voor een van die vijf modussen. Dat wijkt af van andere desktopmodussen van andere fabrikanten. Die hebben slechts een interface voor alle toepassingen.

De Moto G100 zelf draait op een Qualcomm Snapdragon 870-soc, een nieuwe uitgave van de Snapdragon 865 van vorig jaar. Dat was toen een high-end soc en is dit jaar in gebruik voor duurdere midrange-telefoons. De telefoon is voorzien van 5G op frequenties onder 6GHz, zoals die in de Benelux in gebruik zijn, en beschikt over 8GB Lpddr5-geheugen en 128GB UFS 3.1-opslag.

De telefoon van 168,4x74,0x9,7mm groot en 207g zwaar heeft een 6,7"-lcd met 2520x1080 pixels. Daarmee gaat het om een scherm van 15,6x6,7cm met een oppervlakte van 105 vierkante centimeter. In het scherm zitten twee gaten voor de frontcamera's: een primaire camera van 16 megapixels en een 8-megapixelcamera met ultragroothoeklens voor een beeldhoek van 118 graden.

Aan de achterkant zit een primaire 64-megapixelcamera met een sensor van 31 vierkante millimeter en f/1.7-lens. Daarbij zit een 16-megapixelcamera met ultragroothoeklens die met 16 vierkante millimeter een stuk kleiner is. Daarnaast zit er nog een rgb-camera voor het waarnemen van diepte en laser-autofocus op het toestel.

Het toestel heeft een 5000mAh-accu, die via USB-C te laden is met maximaal 20W. Draadloos laden is er niet, een 3,5mm-jack zit wel op de telefoon. Het toestel heeft twee simslots, maar het tweede simslot is ook te gebruiken als MicroSD-slot voor uitbreidbare opslag. De Moto G100 komt medio mei uit in de Benelux voor 499 euro; een prijs voor het Ready For-dock is nog niet bekend.