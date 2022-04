Sharp brengt 8k-beeldscherm van 120" uit

Sharp brengt een 120"-lcd-monitor met een 8k-resolutie van 7680x4320 pixels uit. Volgens de fabrikant gaat het om het grootste 8k-scherm tot nu toe. Sharp mikt met de 8M-B120C op professioneel gebruik.

Sharp voorziet de 8M-B120C-monitor van led-achtergrondverlichting met 2048 zones, goed voor een helderheid van 600cd/m2 en een piekhelderheid van 1000cd/m2. Het 120"-beeldscherm met 16:9-verhouding heeft een contrastverhouding van 3500:1 en een responstijd van 6ms. De inkijkhoeken zijn 176 graden.

Volgens Sharp verbruikt de 8k-monitor maximaal 1520 watt. Het scherm is 272 centimeter breed en 156 centimeter hoog, bij een gewicht van 187 kilogram. Sharp voorziet het beeldscherm van een HDMI 2.1-aansluiting en vier HDMI 2.0a-poorten. Die vier poorten kunnen gebruikt worden om vier 4k-bronnen aan te sluiten en die allemaal tegelijk weer te geven op het 8k-scherm.

Volgens Sharp is de 8M-B120C vanaf nu beschikbaar bij de fabrikant en bij partners. Een prijs noemt Sharp niet, maar verschillende Amerikaanse sites hebben het scherm in hun prijslijsten staan voor een adviesprijs van 240.995 dollar. Omgerekend met btw is dat zo'n 247.000 euro. De grootste 8k-schermen die momenteel in de Pricewatch staan, zijn 98"-lcd-tv's van Sony en Samsung. Die kosten respectievelijk 80.000 en 60.000 euro.