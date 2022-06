Sharp toont Aquos R6-smartphone met 1"-camerasensor en 240Hz-scherm met vrr

Sharp heeft in Japan de Aquos R6 gepresenteerd, een smartphone die een 1"-camerasensor heeft en een Leica-f/1.8-lens. Het scherm heeft een variabele refreshrate tot 240Hz. De smartphone moet halverwege juni in Japan beschikbaar komen, een prijs maakt het bedrijf nog niet bekend.

De 1"-camerasensor is ook meteen de enige camerasensor aan de achterzijde van de smartphone. Het is de grootste camerasensor die nu verkrijgbaar is op een smartphone en heeft een resolutie van 20 megapixels. Sharp zegt voor deze camera te hebben samengewerkt met Leica. Naast de camerasensor is er een time-of-flight-sensor en een flitser. Aan de voorzijde zit een enkele 13-megapixelsensor in een cameragat in het midden van het scherm.

De smartphone heeft verder een Qualcomm Snapdragon 888, 12GB-Lpddr5-geheugen en 128GB-UFS 3.1-opslag. Deze opslag is met een microSDXC-kaartje van maximaal 1TB groot uit te breiden. Het igzo-oledscherm is 6,6" groot en heeft een resolutie van 2730x1260 pixels. Dit scherm heeft een maximale helderheid van 2000cd/m2, ondersteunt hdr en heeft een variabele verversingssnelheid van 1Hz tot 240Hz.

De Aquos R6 is 74x162x9,5mm groot, heeft een 5000mAh-accu en heeft een Qualcomm 3D Sonic Max-ultrasonische-vingerafdrukscanner onder het scherm. De smartphone is daarnaast water- en stofbestendig volgens de IPX5, IPX8 en IP6X-normen, heeft een USB Type-C-aansluiting, een 3,5mm-poort en ondersteunt WiFi 6. De Sharp Aquos R6 wordt geleverd met Android 11.