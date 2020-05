Sharp brengt 4k-oled-tv uit in Japan

Sharp gaat later deze maand twee modellen in de CQ1-lijn uitbrengen. Het gaat om oled-tv's met een 4k-resolutie en beelddiagonalen van 55 en 65 inch. Vooralsnog komen de televisies alleen uit in Japan, het thuisland van de fabrikant.

De CQ1-oledtelevisies draaien op Android TV en beschikken over vier hdmi-aansluitingen; waarschijnlijk gaat het om versie 2.0. Er lijkt sprake te zijn van voorwaarts gerichte luidsprekers die in een dunne balk onder aan de apparaten zitten. Volgens de fabrikant gaat het om een 35W-geluidssysteem met twee tweeters, vier drivers voor middentonen en een subwoofer. De televisies ondersteunen verschillende hdr-formaten: hdr10, hybrid log-gamma en Dolby Vision.

Sharp heeft speciaal voor deze 4k-televisies de Medalist S1-processor ontwikkeld. Volgens de fabrikant is daarbij technologie gebruikt die het eerder toepaste op zijn 8k-tv's voor het opschalen van de beelden. Verder meldt de maker dat het een technologie genaamd Sparkling Drive heeft ontwikkeld om het contrast tussen licht en donker, en de helderheid van een geheel helder scherm te verhogen. De waarde van de piekhelderheid van de televisies wordt echter niet genoemd. Voor het verbeteren van het contrast zegt Sharp dat het ook het zogeheten Smart Active Contrast-algoritme inzet.

De fabrikant gaat de oledtelevisies vanaf 23 mei leveren in Japan voor een nog niet bekende prijs. Voor zover bekend heeft de fabrikant nog geen plannen gecommuniceerd om de televisies ook buiten Japan op de markt te brengen.