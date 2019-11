Sharp toont prototype van oprolbare oled-tv zonder kleurenfilter

Sharp heeft een oprolbare oled-tv met een 4k-resolutie getoond. Dit scherm, dat de fabrikant samen met de Japanse publieke omroep NHK heeft ontwikkeld, is een prototype dat niet voorzien is van een kleurenfilter.

Sharp meldt in de Japanse aankondiging dat het om een scherm met een diagonaal van 30" gaat, met een 4k-resolutie en een verversingssnelheid van 60Hz, maar de meeste nadere details en specificaties ontbreken. Het scherm is volgens de fabrikant 0,5mm dik en kan worden opgerold in een cilinder met een straal van 2cm. Het bedrijf maakt bij deze tv gebruik van igzo , een halfgeleidermateriaal dat kan worden gebruikt als dunne-filmtransistor in beeldschermen. Dit moet de aansturing van kleinere pixels vereenvoudigen en het geheel energiezuiniger maken, al maakt dat het paneel wel moeilijker om te produceren.

Het betreft een oledpaneel op basis van rgb-subpixels en is volgens Sharp met een beelddiagonaal van 30" 's werelds grootste in zijn soort. Bij de huidige, reguliere oled-tv's is sprake van een andere technologie, namelijk witte oleds in combinatie met een kleurenfilter. Dit laatste geldt ook voor de LG R9, een oprolbare 65"-tv die LG begin dit jaar tijdens de CES toonde. LG gaf aan dat het van plan is dit oprolbare scherm nog dit jaar op de markt te brengen, al is dat nog niet gebeurd.

Sharps oprolbare oled-scherm lijkt wat de werking betreft op het ontwerp van LG, waarbij de schermen in beide gevallen opgerold worden in een redelijk grote voet. Het scherm van Sharp kan ook bijvoorbeeld voor slechts de helft worden uitgerold. Sharp toont het scherm deze week in Japan, maar zegt dat het geen plannen heeft om het in productie te nemen.