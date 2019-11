Deens bedrijf wil 'televisie' produceren die volledig via smartphone werkt

Een Deens bedrijf wil een 'televisie' zonder tuner, interface en ingebouwde luidsprekers maken. De afstandsbediening wordt vervangen door een app. De Iron Cast TV is gemaakt van aluminium en heeft een simplistisch ontwerp. Het gestelde Kickstarter-doel is gehaald.

Het Kickstarter-doel van de Iron Cast TV bedroeg 100.000 Deense kronen, omgerekend zo'n 13.383 euro; een klein bedrag voor het ontwikkelen en produceren van een 'televisie'. Een woordvoerder van het bedrijf vertelt aan Tweakers dat de Kickstarter-opbrengst, die op het moment van schrijven rond de 17.000 euro ligt, 'vooral is bedoeld om aan investeerders te tonen dat er een markt is voor het product'. Ook zegt het bedrijf '1500 geïnteresseerde kopers' in hun database geregistreerd te hebben. "Het primaire kapitaal komt van interne financiële ondersteuning, onder andere door onze co-oprichter Henrik Kemp." Het bedrijf heeft momenteel enkele werkende prototypes van de Iron Cast TV.

Iron Cast TV vertelt aan Tweakers dat het de televisie in eerste instantie direct aan de consument zal verkopen, waardoor het bedrijf de volledige winstmarge ontvangt. Op deze manier hoopt het bedrijf voldoende opbrengsten te genereren om te blijven functioneren. "Zodra ons volume groot genoeg is en we een supply chain hebben opgezet, kunnen we onze componenten tegen lagere prijzen inkopen. Zo kunnen we op termijn op grotere schaal aan de mainstreammarkt leveren."

De Iron Cast TV met soundbar en de Iron Cast App

De Iron Cast TV is volgens de makers een 'volledig digitale tv'. Het scherm heeft geen ingebouwde luidsprekers en geen tuner. Hiermee kan het product niet direct kabeltelevisie ontvangen en is het dus strikt genomen geen televisie, maar eerder een soort monitor voor de tv-markt. Het scherm heeft ook geen eigen interface of geïntegreerd app-platform en functioneert dus alleen met externe streamingapparaten, zoals Chromecasts. Natuurlijk kan er ook gewoon een settopbox op de televisie worden aangesloten, waarmee alsnog televisie gekeken kan worden. Voor dergelijke apparaten heeft het apparaat drie hdmi 2.0-aansluitingen. Het product wordt geleverd zonder afstandsbediening, maar ondersteunt wel universele afstandsbedieningen. Ook ondersteunt het scherm hdmi-cec of een soortgelijke technologie, waarmee de televisie automatisch start wanneer een aangesloten apparaat wordt aangezet.

Het scherm heeft een diagonaal van 55" en een 4k-resolutie. Het lcd-paneel zal daarnaast hdr-ondersteuning bieden. Iron Cast TV vertelt aan Tweakers dat het momenteel zijn opties verkent met panelen van verschillende fabrikanten, waaronder Samsung en LG. Beeldinstellingen als het contrast, de helderheid en kleurtinten kunnen worden ingesteld via de Iron Cast App. Ook kan de televisie via de app worden aangezet. Het bedrijf zegt dat het momenteel een werkend prototype van de applicatie heeft. De app is geschreven in React Native en wordt open source.

De achterkant van de Iron Cast TV is gemaakt van aluminium. De televisie is verkrijgbaar in drie kleuren: zwart, zilver of roségoud. Het bedrijf komt ook met een eigen soundbar, die even breed is als de televisie. Ook komt Iron Cast met de Simple Orb. Dit wordt een soort optioneel alternatief voor een afstandsbediening, met touchbediening. De Orb werkt via een infraroodzender. De producten zijn onder andere ontworpen door Jacob Lindborg, die voorheen bij Bang & Olufsen heeft gewerkt.

De Simple Orb

De Iron Cast TV krijgt een adviesprijs van zeshonderd euro. De televisie lijkt vooral gericht op gebruikers die een luxueus design willen, maar geen behoefte hebben aan functies als een tuner, en die een eigen universele afstandsbediening en luidsprekerset gebruiken. De soundbar kost tweehonderd euro en de Simple Orb heeft een adviesprijs van honderd euro. De producten kunnen bij release worden opgehaald in enkele steden, waaronder Amsterdam.

Het bedrijf geeft aan dat het in de toekomst wil werken aan verschillende 'televisies'. Zo werkt het momenteel aan een 75"-model en een tweede 55"-variant die een oledscherm moet bevatten. Die laatste moet de 'Iron Cast TV 2.0' gaan heten. Het bedrijf hoopt dat deze 'televisie' in 2020 in de voorverkoop gaat, waarna het apparaat in 2021 moet uitkomen. Ook zal het bedrijf in de toekomst meer 'betaalbare luxeproducten' gaan verkopen, met 'een reeks televisies, speakers en koptelefoons, inclusief accessoires'.