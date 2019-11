SpaceX lanceert met succes tweede lading van zestig Starlink-internetsatellieten

SpaceX heeft een nieuwe lading Starlink-satellieten gelanceerd. Daarmee komt het totale aantal satellieten voor het breedbandnetwerk op 120. De satellieten gingen omhoog met Falcon 9-raket, waarvan de drie keer eerder gebruikte eerste trap weer succesvol op een droneschip landde.

De raket steeg om 15:56 uur Nederlandse tijd op vanaf het Kennedy Space Center in Florida. Alle satellieten komen in een lage aardbaan terecht en zijn inmiddels succesvol ontkoppeld. In mei gingen de eerste zestig Starlink-satellieten omhoog, al waren dat nog een soort testsatellieten.

SpaceX gebruikte voor de nieuwste lancering wederom een Falcon 9-raket, waarvan de eerste trap al drie keer eerder is gebruikt. Het is voor het eerst dat deze trap voor een vierde keer is gebruikt. Op papier zijn deze onderste rakettrappen gemaakt om tien keer te worden gelanceerd. Uniek was ook dat dit de eerste keer was dat een fairing opnieuw werd ingezet. Dat neuskegeldeel werd eerder succesvol opgevangen door een boot met een groot vangnet. Door het hergebruik van deze onderdelen kan SpaceX de kosten van lanceringen verder omlaag brengen.

Met Starlink wil SpaceX een constellatie van satellieten bouwen die vanuit de ruimte wereldwijd internet moet verzorgen. Daarvoor zijn veel satellieten nodig: SpaceX gaf eerder aan dat het er 12.000 moeten worden. Onlangs vroeg het bedrijf permissie om nog eens 30.000 satellieten te lanceren in de komende jaren. Daarmee zou totale aantal op 42.000 kunnen uitkomen, al is het niet zeker dat die er ook echt allemaal gaan komen.

SpaceX wil in de toekomst geld vragen voor internettoegang via Starlink. Met die opbrengsten wil het bedrijf zijn dure Mars-plannen bekostigen. Starlink is een enigszins controversieel project, mede omdat astronomen bang zijn dat de vele satellieten voor lichtvervuiling gaan zorgen, waardoor observaties vanaf de aarde moeilijker worden. Ook zijn er zorgen over de hoeveelheid ruimteafval die de constellatie met zich mee kan brengen, al stelt SpaceX dat eventuele defecte satellieten in de atmosfeer zullen verbranden.