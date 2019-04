SpaceX mag Starlink-satellieten in lagere baan om aarde brengen

SpaceX mag van de Amerikaanse autoriteiten doorgaan met plannen om internetsatellieten in een baan om de aarde te schieten. In de meest recente plannen moeten ongeveer 1500 satellieten in een lagere baan om de aarde worden gebracht, om zo de dekking te verbeteren.

Het ging om een aanpassing van de plannen waarbij een deel van de satellieten in een lagere baan om de aarde moest worden gebracht dan in de oorspronkelijke plannen stond. Daar moest toestemming voor worden gegeven door de Amerikaanse waakhond FCC, en die goedkeuring is volgens een statement dat SpaceX heeft uitgegeven inmiddels ontvangen. Er zouden een aantal bedrijven zijn geweest met bezwaren tegen de plannen van SpaceX, omdat de Starlink-satellieten mogelijk interfereerden met hun eigen satellieten. De FCC ging daar dus niet in mee.

Daardoor is het voor SpaceX nu mogelijk om een totaal van 1500 satellieten in een lagere baan om de aarde te brengen. Zij moeten op een hoogte van 550 kilometer boven het aardoppervlak terechtkomen, en daarmee moet de dekking van het Starlink-netwerk worden verbeterd; met lager hangende satellieten zijn er in totaal minder nodig om een dekkend netwerk te vormen. In totaal moet het Starlink-netwerk 11.000 satellieten krijgen, en zes gateways op aarde om communicatie met de satellieten te faciliteren.

SpaceX heeft te kennen gegeven dat de eerste lancering van de Starlink-satellieten al volgende maand kan plaatsvinden. In totaal wil het ruimtevaartbedrijf duizenden satellieten lanceren om zo een wereldwijd dekkend netwerk op de zetten voor internetverbindingen.