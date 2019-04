SpaceX heeft Falcon Heavy-raket met succes voor tweede keer gelanceerd

Ruim een jaar na de maidenflight is SpaceX erin geslaagd om de Falcon Heavy-raket voor een tweede keer te lanceren. Dit was de eerste commerciële missie, waarbij de 6000kg zware, Saudische communicatiesatelliet Arabsat 6A in een geostationaire baan om de aarde is gebracht.

Iets na middernacht is de Falcon Heavy met succes gelanceerd van het lanceerplatform 39A op NASA's Kennedy Space Center in Florida. Ongeveer 34 minuten daarna is de satelliet Arabsat 6a succesvol ontkoppeld van de bovenste rakettrap, waarmee de missie is geslaagd. De lancering had eigenlijk al enkele dagen eerder moeten plaatsvinden, maar dat werd tweemaal uitgesteld door slecht weer.

Net zoals bij de eerste lancering, waarbij destijds enkel een Tesla Roadster met een pop genaamd Starman in de ruimte werd gebracht, zijn de twee zijboosters succesvol en bijna geheel synchroon verticaal geland op lanceerplatforms in Florida. De middelste booster is succesvol verticaal geland op het droneschip genaamd 'Of Course I Still Love You', dat zich in de Atlantische Oceaan bevond. Dat laatste ging in februari vorig jaar nog mis, toen de middelste core met een te hoge snelheid zee stortte; dat kwam door een te kleine hoeveelheid ontstekingsvloeistof.

Met het opvangen van deze drie boosters was SpaceX er nog niet, want er is ook nog de kostbare fairing. Dat is in feite de neuskegel van de raket waarin de vracht wordt vervoerd. De twee helften daarvan vallen terug naar de aarde. SpaceX heeft in het verleden bij meerdere Falcon 9-lanceringen geprobeerd de fairing op te vangen, bijvoorbeeld met een groot vangnet op een boot, maar dat is veelal mislukt. Het ging ook mis bij de maidenflight van de Falcon Heavy. SpaceX-topman Elon Musk liet weten dat het bedrijf hier ditmaal echter succesvol in is geweest. Beide helften zijn door middel van gps-gestuurde parachutes neergekomen in de zee, zijn uit het water gehaald door twee schepen en worden opnieuw ingezet bij een Starlink-missie later dit jaar, waarbij SpaceX weer een portie van zijn internetsatellieten in een lage baan om de aarde zal brengen. Het is de eerste keer dat SpaceX de fairing opnieuw gaat gebruiken. Dit zou het bedrijf zo'n 6 miljoen dollar aan kosten schelen.

Ten opzichte van de eerste vlucht in februari 2018 is een aantal vernieuwingen doorgevoerd, zoals de nieuwere boosters van de block5-versie. De drie boosters met in totaal 27 raketmotoren produceerden ongeveer tien procent meer stuwkracht dan de eerste Falcon Heavy. Verder zijn de nodige upgrades doorgevoerd om de herbruikbaarheid te verbeteren. De eveneens voor de Falcon 9 gebruikte boosters van de Falcon Heavy hadden voorheen een levensduur van maximaal twee of drie lanceringen, maar volgens Musk moet dat bij de block 5 kunnen worden opgevoerd tot tien vluchten, waarbij er nauwelijks enige vervanging aan de orde moet zijn. Om dit te bereiken zijn de raketmotoren verbeterd, is het verbindingsstuk tussen de bovenste en middelste core verstevigd en is een vernieuwd hittebeschermingssysteem toegepast.