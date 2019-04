Skype test delen van telefoonscherm voor iOS- en Android-app

Microsoft werkt aan een functie waarmee Skype-gebruikers hun beeldscherminhoud kunnen delen met een gesprekspartner. Zo kunnen anderen live meekijken naar wat er op het scherm van de gebruiker te zien is. De functie is nu beschikbaar voor Insider-gebruikers op iOS en Android.

Om van de functie gebruik te kunnen maken, moet de laatste Insider-versie geïnstalleerd staan op de telefoon van de gebruiker, meldt Microsoft. Daarna is de functie te vinden in het instellingenmenu van de Skype-videosessie. Wanneer gebruikers daar op Share screen drukken, krijgen ze een melding dat alles van het scherm wordt gedeeld, inclusief notificaties. Om de functie te activeren moeten gebruikers op Start Broadcast drukken.

Volgens Microsoft is de functie handig voor gebruikers die collega's een PowerPoint-presentatie willen laten zien, of als gebruikers swipes van datingapps willen delen met vrienden. Ook online winkelen met een ander zou hiermee mogelijk worden.

Of en wanneer de functie er voor alle Skype-gebruikers komt, is niet bekend. Wel werd op 15 januari een functie om achtergronden te vervagen ontdekt in een Insider-versie. Op 7 februari, ruim drie weken later, kwam de functie beschikbaar voor de reguliere Skype-versie. Mogelijk is deze nieuwe functie dus binnen enkele weken voor alle iOS- en Android-gebruikers beschikbaar.