Skype werkt aan functie om achtergrond in videochats te vervagen

In de jongste previewversie van Skype Desktop zit een nieuwe functie om tijdens videochats de achtergrond te vervagen. De mogelijkheid, bedoeld om de privacy van de gebruiker te waarborgen, is beschikbaar op Windows, macOS en Linux.

MSPoweruser ontdekte de nieuwe mogelijkheid in versie 8.37.76 van de Skype Insider Preview build. De functie is op twee manieren in te schakelen: met een rechtermuisklik op je eigen videobeeld of via het nieuwe instellingenmenu dat in beeld verschijnt zodra je de cursor boven de cameraknop laat zweven.

De blurfunctie biedt gebruikers meer privacy door te maskeren wat er op de achtergrond gebeurt, maar komt ook van pas in drukke omgevingen die mogelijk de aandacht afleiden van het gesprek. Of de functie de finale versie van Skype Desktop haalt en wanneer die uitkomt, is nog niet bekend.