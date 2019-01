Enkele Noord-Hollandse ziekenhuizen zeggen operaties af vanwege storing - update

In de ziekenhuizen van de Noordwest Ziekenhuisgroep gaan diverse operaties en afspraken niet door. Het ziekenhuispersoneel kan door een ict-storing niet bij de patiëntendossiers komen. Hoe lang de storing nog duurt, is onbekend.

De storing treft de vestigingen in Alkmaar en Den Helder, en de poliklinieken in Heerhugowaard, Schagen en op Texel. Via een update op zijn website laat de ziekenhuisgroep weten nog bezig te zijn om het probleem te verhelpen. Het is nog onbekend wat de oorzaak van de storing is. De Noordwest Ziekenhuisgroep benadrukt dat patiënten niet op eigen kracht naar de spoedeisende hulp moeten komen. Volgens NH Nieuws is deze momenteel alleen open voor 'instabiele patiënten'.

Het is niet bekend hoeveel operaties en afspraken moeten worden verzet. Bij de afdeling radiotherapie kan een deel van de afspraken doorgaan. Een ziekenwoordvoerster meldt aan het AD dat 'alle operatiekamers volgepland stonden'.

Vorige week had Ziekenhuis MST in Enschede ook last van een storing, die de hele ochtend duurde. Hierdoor konden 27 operaties niet doorgaan. Aan het begin van de middag werd deze storing verholpen. De exacte oorzaak is nog altijd onbekend. Afdelingsmanager ict van MST, Frank Fornara, zegt tegen Tubantia dat een kapotte module vermoedelijk de boosdoener was. "Een nieuwe module is geplaatst. We testen de oude deze week op een ander netwerk. Dat moet uitsluitsel geven”, meldt Fornara.

Update, 14:24: De storing is om 14:00 uur opgelost en alle werkzaamheden worden weer hervat, meldt Noordwest Ziekenhuisgroep.