YouTube voor iOS laat kijker al swipend het volgende of vorige filmpje bekijken

YouTube voegt een functie aan zijn iOS-app toe waarmee gebruikers het volgende filmpje in de lijst kunnen bekijken door naar links of rechts te vegen. De nieuwe functie moet later deze week beschikbaar zijn.

Met een veegbeweging naar links wordt de volgende video gestart, met een veeg naar rechts springt de gebruiker naar het vorige filmpje. Volgens TechCrunch begint de vorige video met afspelen waar de kijker bij een eerdere weergave is gestopt. De nieuwe functie werkt zowel in landschaps- als in portretmodus.

Swipen moet het eenvoudiger maken om op YouTube door content te bladeren. De videodienst hoopt wellicht dat de kijker op die manier langer blijft hangen, wat extra advertentie-inkomsten kan genereren. Het is overigens niet de eerste gesture die YouTube aan de app toevoegt. In 2017 introduceerde de dienst al dubbeltikken aan de linker- dan wel rechterkant van het scherm om tien seconden terug of vooruit te spoelen.

IOS-gebruikers kunnen de swipefunctie later deze week verwachten. Wanneer de nieuwe feature naar het Android-platform komt, is nog niet bekend.