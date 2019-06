YouTube gaat uitleg geven waarom het bepaalde video's als suggestie geeft

YouTube gaat bij video's die het als suggestie aan gebruikers voorschotelt een korte reden publiceren wat de achterliggende reden voor het aandragen is. Ook krijgen gebruikers de mogelijkheid om te voorkomen dat bepaalde kanalen nog langer als suggestie verschijnen.

Volgens YouTube krijgt het videoplatform consistent de feedback van gebruikers dat ze meer beheermogelijkheden willen wat betreft de video's die op de gepersonaliseerde voorpagina en bij 'volgende' verschijnen. In het verlengde daarvan gaat YouTube gebruikers enigszins duidelijk maken waarom bepaalde suggesties op de voorpagina verschijnen.

Het platform toont namelijk regelmatig video's van kanalen die gebruikers nooit bekeken hebben waarna die kijkers zich afvragen waar de suggestie op gebaseerd is. Het gaat dan om video's die gebruikers met, volgens YouTube, dezelfde interesses leuk vinden en kijken. Onder die aangedragen video's gaat YouTube voortaan met een enkele zin de reden aangeven, in de vorm van 'Kijkers naar kanaal X kijken ook dit kanaal.' De functie komt als eerste beschikbaar voor de iOS-app, daarna naar Android en de desktop.

Als YouTube een kanaal adviseert die de kijker niet op prijs stelt, kan die dat straks aangeven via het menu achter de drie bolletjes. Daar verschijnt de optie 'Don't recommend channel'. Deze optie komt wereldwijd naar de YouTube-app op iOS en Android. Op de desktop verschijnt de functie op een later moment.

Tenslotte gaat YouTube bovenaan op de voorpagina suggesties voor video's op basis van steekwoorden geven. Dit zijwaarts scrollbare lijstje is gepersonaliseerd en verschijnt ook bij de lijst 'Volgende'-video's, als de gebruiker naar boven veegt met zijn vinger. De lijsten verschijnen voorlopig alleen voor ingelogde Engelstalige gebruikers van de Android-app maar komt later naar iOS en desktop, ook in andere talen.