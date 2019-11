YouTube laat gebruikers op desktop tijdelijke afspeellijsten maken

YouTube heeft zijn weergave en functionaliteit op desktops en tablets een kleine update gegeven. Onder andere krijgen gebruikers de mogelijkheid video's snel toe te voegen aan een afspeellijst, die verdwijnt als ze de browser sluiten.

De Add to queue-optie is bij video's te gebruiken door met de muiswijzer over een video te bewegen, ook als een andere video al aan het afspelen is. De mogelijkheid om tijdelijke lijsten aan te maken komt in aanvulling op de Watch later-optie, waarmee gebruikers permanente afspeellijsten maken.

Verder brengt YouTube de mogelijkheid naar de desktopdienst om kanalen uit te sluiten van suggesties. In juni kwam die optie naar de mobiele app van de videodienst. De weergave op de desktop is verder aangepast met grotere thumbnails voor video's en langere titels. De korte previews die het platform toont bij het hoveren met de muiswijzer zijn voortaan in hogere resolutie dan voorheen.