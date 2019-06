Gerucht: Nvidia introduceert GeForce RTX Super-videokaarten op 2 juli

Nvidia zou van plan zijn om op 2 juli GeForce-videokaarten in de RTX Super-serie aan te kondigen. De reviews van de RTX Super 2080 zouden later in juli verschijnen. Informatie over de kaarten kwam de afgelopen weken druppelsgewijs naar buiten.

Op 2 juli kondigt Nvidia de GeForce RTX 2060, 2070 en 2080 in de Super-serie aan, maar op die dag verloopt alleen het embargo van de reviews van de 2060 en 2070 Super, beweert Videocardz, die het vaak bij het rechte eind heeft als het Nvidia-geruchten publiceert. Die dag zouden ook alleen reviews van de 2060- en 2070 Super-kaarten van Nvidia zelf mogen verschijnen, die van kaarten van partners van het bedrijf, zoals Asus, MSI en Gigabyte, mogen pas op 9 juli online.

Op welke datum de reviews van de RTX Super 2080 online mogen is nog onbekend. Dat zou ergens later in juli het geval zijn. Ook de prijzen van de kaarten zijn nog onbekend. Videocardz toont alvast een mock-up van de RTX 2080 Super. Het introductieschema komt overeen met de informatie van Wccftech van eind vorige week, maar die site publiceerde eerder foutieve data. Wccftech publiceert nu ook de vermeende adviesprijzen: 800 dollar voor de NVIDIA Geforce RTX 2080 Super, 600 dollar voor de 2070 Super en 430 dollar voor de 2060 Super. Niet bekend is of dat daadwerkelijk de adviesprijzen worden.

Nvidia zelf plaatste eind mei een teaser voor 'Super', zonder details te geven. Het zou volgens geruchten gaan om een refresh van de RTX 2060, 2070 en 2080. Videocardz publiceert al enkele product-typenummers van de komende kaarten van Asus, Gigabyte en Palit, evenals overigens van de komende Radeon RX 5700-serie.