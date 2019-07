Afbeeldingen tonen GeForce RTX 2060 en 2070 Super

Er zijn verschillende afbeeldingen online gekomen van Nvidia's GeForce RTX 2060 Super en RTX 2070 Super. Op de foto's zijn de RTX 2060 Super van Nvidia zelf en de 2060 en 2070 Super van EVGA te zien.

Videocardz publiceert de foto's van de Nvidia GeForce RTX 2060 Super en de site meldt meteen dat deze kaart 8GB gddr6 krijgt. Dat is 2GB meer dan de reguliere RTX 2060. Nvidia heeft in combinatie daarmee de geheugenbus verbreed van 192 bits naar 256 bits. De refresh van de RTX 2060 naar de Super-variant maakt dat deze kaart de concurrentie aan moet met de Radeon RX 5700 van AMD. Die beschikt bijvoorbeeld ook over 8GB gddr6.

De site toont ook de eerste foto's van RTX Super-kaarten van Nvidia-partner EVGA. Hierbij gaat het om de EVGA RTX 2060 Super met boostkloksnelheid van 1695MHz en de RTX 2070 Super met snelheid van 1800MHz. De verwachting is dat Nvidia de RTX Super-lijn op 2 juli aankondigt. Die dag zouden ook reviews van de 2060- en 2070 Super-kaarten van Nvidia zelf mogen verschijnen, die van kaarten van partners van het bedrijf zouden op 9 juli online komen.