Nvidia brengt GeForce RTX 2070 en 2060 Super op 9 juli uit

Nvidia kondigt drie RTX Super-videokaarten aan en brengt de 2070- en 2060-versies volgende week uit. De RTX 2080 Super volgt op 23 juli. De Super-kaarten hebben meer cores dan de bestaande versies en de 2060 krijgt een upgrade naar 8GB gddr6.

De GeForce RTX 2070 Super is gebaseerd op een TU104-gpu, dat is de chip die Nvidia ook voor de GeForce RTX 2080 gebruikt. Bij de nieuwe 2070-kaart is echter een groter deel uitgeschakeld, waardoor het aantal Cuda-cores op 2560 uitkomt. Daarmee heeft de Super-uitvoering van de RTX 2070 wel meer cores dan de reguliere variant die er 2304 heeft. Ook is de gpu wat hoger geklokt.

Voor de RTX 2060 Super gebruikt Nvidia een TU106-gpu die afgeleid is van de reguliere 2070. Het nieuwe model krijgt een upgrade naar 8GB gddr6, dat is 2GB meer dan de gewone versie. Daarmee is ook de geheugenbus naar 256bit vergroot, wat resulteert in een hogere geheugenbandbreedte. Ook de Super-versie van de 2060 heeft meer cores en is hoger geklokt.

Nvidia geeft de RTX 2070 Super een adviesprijs van 529 euro en dat komt ongeveer overeen met de vanafprijs van de huidige RTX 2070-videokaarten. Fabrikanten die eigen versies uitbrengen zullen waarschijnlijk ook met duurdere varianten komen, afhankelijk van de afwerking en koeler. De reguliere RTX 2070 verdwijnt uit het assortiment. De RTX 2060 Super heeft een adviesprijs van 424 euro en wordt iets boven de bestaande RTX 2060 geplaatst. Dat model met 6GB blijft bestaan in het aanbod.

Nvidia komt ook met een RTX 2080 Super, die de plaats in zal nemen van de gewone 2080. Het nieuwe model heeft 3072 Cuda-cores, iets meer dan de gewone RTX 2080. Net als die kaart is de Super-variant gebaseerd op een TU104-gpu. Deze kaart krijgt gddr6-geheugen dat op 15,5Gbit/s is geklokt. De andere RTX-kaarten hebben 14Gbit/s-geheugen. Nvidia zet de RTX 2080 Super in de markt voor 749 euro. Dat komt overeen met de huidige prijs van gewone RTX 2080-kaarten.

De GeForce RTX 2070 en 2060 Super zijn vanaf 9 juli te koop. Dat is twee dagen nadat AMD zijn Radeon RX 5700XT en RX 5700 uitbrengt. Met die kaarten mikt de concurrent op de 2070 en 2060 van Nvidia. De GeForce RTX 2080 Super komt op 23 juli uit.

Tweakers heeft een review van de Nvidia GeForce RTX 2070 en 2060 Super gepubliceerd.