Volgende week brengt AMD zijn Navi-videokaarten met 7nm-gpu's uit. Bij de presentatie daarvan zette de fabrikant ze nadrukkelijk tegenover de GeForce RTX 2060 en 2070 van Nvidia, en volgens eigen benchmarks van AMD zijn de Radeon RX 5700 en RX 5700XT iets sneller dan die kaarten uit het groene kamp. Nog voordat de nieuwe AMD-videokaarten op de markt zijn, heeft Nvidia een antwoord klaarstaan in de vorm van Super-varianten van een aantal van zijn RTX-videokaarten.

Het is geen toeval dat de eerste twee kaarten in die nieuwe Super-serie de RTX 2060- en 2070-versies zijn. Met deze snellere varianten lijkt Nvidia het feestje van AMD te willen verstieren. Nvidia brengt de Super-kaarten op 9 juli uit. Dat is twee dagen nadat de nieuwe Radeon-kaarten in de winkels liggen. Nvidia komt ook met een RTX 2080 Super, maar die komt pas op 23 juli uit.

De Super-varianten hebben meer Cuda-, RT- en Tensor-cores dan hun 'normale' tegenhangers. Ook zijn de cores wat sneller geklokt en krijgt de RTX 2060 Super een upgrade naar 8GB gddr6. Nvidia geeft de RTX 2070 Super een adviesprijs van 529 euro en daarmee is de prijs ongeveer gelijk aan die van de gewone versie, die momenteel vanaf zo'n 500 euro in de Pricewatch staat. De RTX 2060 Super heeft een adviesprijs van 424 euro en dat is een significante meerprijs ten opzichte van de gewone 2060, die je vanaf zo'n 350 euro kunt vinden.

Van de Radeon RX 5700XT en de RX 5700 weten we alleen de dollarprijzen. Die kaarten gaan 449 en 379 dollar kosten. Omgerekend met btw is dat zo'n 479 en 404 euro. Hoe de AMD-kaarten zich verhouden tot de RTX Super-kaarten, kunnen we je ook nog niet vertellen. We werken aan een review van de Navi-videokaarten, maar de resultaten daarvan mogen we pas op 7 juli publiceren en dat zullen we dan ook doen. Voor nu kijken we hoe de Super-kaarten hun mannetje staan tegenover hun 'normale' tegenhangers en oudere videokaarten van zowel AMD als Nvidia.

Nvidia brengt in een hoog tempo nieuwe videokaarten uit en met de Super-modellen zijn er weer nieuwe varianten bijgekomen die het er niet overzichtelijker op maken. Daarom zetten we hieronder nog eens de huidige line-up in een tabel met de basale specificaties. Nvidia haalt de reguliere 2070 en 2080 overigens uit het assortiment, de Super-varianten zijn de plaatsvervangers. Van de 2060 blijft Nvidia de reguliere en Super-versie verkopen.

De adviesprijzen die Nvidia opgeeft, gelden voor de Founders Edition-kaarten en als een vanafprijs voor kaarten van andere fabrikanten. De aib-partners van Nvidia zullen met eigen uitvoeringen komen waarvan de prijs sterk zal afhangen van de uitvoering, zoals ook het geval is bij de huidige 2060- en 2070-kaarten.

Videokaart Cuda-cores Raytracing-cores Geheugen Geheugensnelheid GeForce RTX Titan 4608 72 24GB gddr6 14Gbit/s GeForce RTX 2080 Ti 4352 68 11GB gddr6 14Gbit/s GeForce RTX 2080 Super 3072 48 8GB gddr6 15,5Gbit/s GeForce RTX 2080* 2944 46 8GB gddr6 14Gbit/s GeForce RTX 2070 Super 2560 40 8GB gddr6 14Gbit/s GeForce RTX 2070* 2304 36 8GB gddr6 14Gbit/s GeForce RTX 2060 Super 2176 34 8GB gddr6 14Gbit/s GeForce RTX 2060 1920 30 6GB gddr6 14Gbit/s GeForce GTX 1660 Ti 1536 - 6GB gddr6 12Gbit/s GeForce GTX 1660 1408 - 6GB gddr5 8Gbit/s GeForce GTX 1650 896 - 4GB gddr5 8Gbit/s

* Nvidia haalt de reguliere RTX 2070 en 2080 uit het assortiment. De RTX 2060 blijft bestaan naast de nieuwe Super-variant.